Legendarni rok muzičar Goran Bare, koji je preminuo u petak u 62. godini, biće sahranjen u sredu, 14. oktobra, u 13 časova na gradskom groblju u svom rodnom gradu Vinkovcima, potvrdili su iz Gradskog groblja Vinkovci.

Ovu odluku donela je njegova porodica, želeći da se poslednji ispraćaj održi u gradu iz kojeg je sve počelo.

Foto: Printskrin/Youtube/Podcast Inkubator

 

Osim sahrane u Slavoniji, počast preminulom muzičaru biće odata i u glavnom gradu Hrvatske. Komemoracija za Gorana Barea održaće se sledeće nedelje u Zagrebu, a organizaciju tog događaja preuzeo je njegov dugogodišnji bend.

(Večernji.hr)

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