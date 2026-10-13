Glumica Branka Petrić pala je sa pozornice tokom probe predstave nakon čega je završila u Urgentnom centru. Predstava je otkazana, a ona je zadobila teške povrede.

Naime, kako se navodi Branka Petrić je pala na probi obnove “Garderobera”. Predstava je otkazana, a ona završila u Urgentnom sa nekoliko kopči na glavi.

- Naročito je danas bio najbolji dan ikada!!! Moja Brana, Brančica je imala veliki događaj. Izašla je njena monografija koja je nastala povodom nagrade koju je dobila za životno delo - “Joakim Vujić”. Hvala njoj, Brani, hvala Nebesima i svim Anđelima da sam imala tu sreću da govorim delove iz njene knjige, zajedno sa mojim milim kolegom, imenikom nagrade Joakimom Tasićem. Bilo je potpuno atipično, a opet tipično i svojstveno Branki. Bilo je čarobno sve. Brana je prekjuče ozbiljno pala na probi obnove “Garderobera”. Predstava je otkazana, a ona završila na Urgentnom sa nekoliko kopči na glavi. To modro na usnama joj je od tog pada. Ipak, ona je danas svetlela najjačom Svetlošću. Jedinstvena B.P. - piše u objavi njene koleginice Anđelke.

Podsetimo, i pre dve godine Branka Petrić pala je sa pozornice tokom predstave i doživela povredu.

FOTO: Ata M.M.

 

Tada se u pozorištu Madlenianum igrala drama "Da krenemo ispočetka", kada je došlo do nepredviđenih okolnosti.

Branki Petrić se naglo slošilo, zbog čega je odmah pozvana Hitna pomoć.

Lekari su ubrzo stigli u pozorište, a glumica je prebačena u bolnicu.

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