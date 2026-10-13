Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac napravio je veliku promenu u karijeri kada je napustio žiri "Zvezda Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za prelazak u "Pinkove zvezde". Primamljivu ponudu dobio je još početkom jula, pre finala prethodnog takmičenja, a glavni motiv prelaska bila je znatno veća zarada.
Prema navodima, honorar Dragana Stojkovića Bosanca iznosi 1.500 evra po emisiji, što mu za sezonu od 40 epizoda donosi ukupno 60.000 evra. To je skoro duplo više u odnosu na 800 evra po emisiji (odnosno 32.000 evra godišnje), koliko je zarađivao na prethodnom radnom mestu.
Pored finansijskog uspeha, Bosanac na novom projektu privlači pažnju i svojim nesvakidašnjim ponašanjem. Tokom jedne rasprave u studiju iznenadio je sve prisutne kada je skinuo sako i ostao samo u potkošulji.
NJegova koleginica Viki Miljković ostala je vidno šokirana ovim prizorom i uhvatila se za glavu, dok je Bosanac kratko prokomentarisao da je on "hitna pomoć za žene", nakon čega je utrčao u studio.
(Blic)