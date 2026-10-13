Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac napravio je veliku promenu u karijeri kada je napustio žiri "Zvezda Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za prelazak u "Pinkove zvezde". Primamljivu ponudu dobio je još početkom jula, pre finala prethodnog takmičenja, a glavni motiv prelaska bila je znatno veća zarada.

FOTO: ATA Antonio Anhel

 

Prema navodima, honorar Dragana Stojkovića Bosanca iznosi 1.500 evra po emisiji, što mu za sezonu od 40 epizoda donosi ukupno 60.000 evra. To je skoro duplo više u odnosu na 800 evra po emisiji (odnosno 32.000 evra godišnje), koliko je zarađivao na prethodnom radnom mestu.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Pored finansijskog uspeha, Bosanac na novom projektu privlači pažnju i svojim nesvakidašnjim ponašanjem. Tokom jedne rasprave u studiju iznenadio je sve prisutne kada je skinuo sako i ostao samo u potkošulji.

NJegova koleginica Viki Miljković ostala je vidno šokirana ovim prizorom i uhvatila se za glavu, dok je Bosanac kratko prokomentarisao da je on "hitna pomoć za žene", nakon čega je utrčao u studio.

(Blic)

VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)
Sport

VILDOZA KAO KECMAN! Nestvaran pogodak Partizanovog Argentinca (VIDEO)

Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka
Sport

Ujedinjenom Makedonijom bi da kradu deo Srbije! Transparent koji je izazvao veliki skandal, reagovala i Grčka

BONUS VIDEO:

Pročitajte još

Jedan simptom: Kako je Nadežda otkrila da ima rak

Jedan simptom: Kako je Nadežda otkrila da ima rak

22:12

JK se sukobila sa obezbeđenjem: "Šta je bilo?" Zar na decu?

JK se sukobila sa obezbeđenjem: "Šta je bilo?" Zar na decu?

21:11

Popila tužbu: JJ nazvala verenika slavne folkerke "demonom"

Popila tužbu: JJ nazvala verenika slavne folkerke "demonom"

20:46

"Deca ispaštaju zbog odluka odraslih - oni su glupi"

"Deca ispaštaju zbog odluka odraslih - oni su glupi"

20:06

#VIP #Pinkove zvezde #Dragan Stojković Bosanac #harmonikaš Dragan Stojković Bosanac #Bosanac #Pinkove zvezde žiri #Dragan Stojković Bosanac honorar Pinkove zvezde
Komentari 0
“НОВОСТИ” САЗНАЈУ: “Планетарни Тесла” Лордану Зафрановићу, за дар човечанству (ФОТО)

“NOVOSTI” SAZNAJU: “Planetarni Tesla” Lordanu Zafranoviću, za dar čovečanstvu (FOTO)