Harmonikaš Dragan Stojković Bosanac napravio je veliku promenu u karijeri kada je napustio žiri "Zvezda Granda" i potpisao ugovor sa Željkom Mitrovićem za prelazak u "Pinkove zvezde". Primamljivu ponudu dobio je još početkom jula, pre finala prethodnog takmičenja, a glavni motiv prelaska bila je znatno veća zarada. FOTO: ATA Antonio Anhel

Prema navodima, honorar Dragana Stojkovića Bosanca iznosi 1.500 evra po emisiji, što mu za sezonu od 40 epizoda donosi ukupno 60.000 evra. To je skoro duplo više u odnosu na 800 evra po emisiji (odnosno 32.000 evra godišnje), koliko je zarađivao na prethodnom radnom mestu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Pored finansijskog uspeha, Bosanac na novom projektu privlači pažnju i svojim nesvakidašnjim ponašanjem. Tokom jedne rasprave u studiju iznenadio je sve prisutne kada je skinuo sako i ostao samo u potkošulji.

NJegova koleginica Viki Miljković ostala je vidno šokirana ovim prizorom i uhvatila se za glavu, dok je Bosanac kratko prokomentarisao da je on "hitna pomoć za žene", nakon čega je utrčao u studio.

(Blic)

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