Obožavaoci njegove muzike opraštaju se od istaknutog rokera, prisećajući se njegovih pesama, nastupa, ali i izjava.

Među najupečatljivije intervjue koje je Bare dao spada i onaj nastao tokom gostovanja u popularnoj emisiji "Nedeljom u 2", tokom kojeg je pevač objasnio zašto, po njemu, Hrvati zapravo nisu patriote. Isečak u kojem ističe da su krađa i patriotizam nespojivi već godinama kruži po društvenim mrežama.

- LJudi na ovim područjima... Hrvatska nikad nije bila zemlja, do '91. Nikad nije postojala. U ovom području, uvek smo bili pod nekime, Austrougarska, Turska, i ljudi jednostavno ne vole svoju zemlju. Nemci vole svoju zemlju, Englezi vole svoju zemlju, Francuzi vole Francusku. Hrvat se fura da voli Hrvatsku, a ne voli je, pljačka je! Ovde ljudi pljačkaju, pa to je grozno, j**ote! Kužiš? - rekao je Bare i nastavio: Foto: ATA images/D. Milenković

- Kako može biti domoljub koji krade? Od svog brata, Hrvata. Kakav je to domoljub? Za mene je domoljublje kad voliš svoju zemlju. Ja sam Hrvat, ja volim Hrvatsku. I ne želim da kradem, želim da stvaram, da doprinosim, a ne da uništavam!

- Kad ljudi počnu da vole Hrvatsku, onda će biti dobro!

Podsetimo, beživotno telo Gorana Bareda pronašli su juče oko 13 časova, u stanu, članovi benda Mario Rašić i Alen Tibljaš, što su potvrdili za Večernji list. Oni su otkrili da su poslednjih pet godina bezuspešno pokušavali da ga nagovore na lečenje usled ozbiljnih zdravstvenih problema sa kojima se godinama borio.

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