Svadba Cece i Željka Ražnatovića Arkana, koja je bila 19. februara 1995. godine još uvek se s vremena na vreme nađe u žiži interesovanja javnosti.
Mlada je bila u venčanici od 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.
NJihovo venčanje imalo je TV prenos, a posebnu ulogu tog dana odigrala je svekrva Cece Ražnatović.
Ona je snahu darovala dukatom koji je u njenoj porodici od 1700. godine.
Tada je Slavka Josifovski, Cecina svekrva, uputila folk divi sledeće reči:
- Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan.
Tajna se krila dugo zbog vrednosti dukata.
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(Blic)