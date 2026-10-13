Svadba Cece i Željka Ražnatovića Arkana, koja je bila 19. februara 1995. godine još uvek se s vremena na vreme nađe u žiži interesovanja javnosti.

Foto: D. Milovanović

 

Mlada je bila u venčanici od 100.000 maraka, po koju je tada lično išla u Milano.

NJihovo venčanje imalo je TV prenos, a posebnu ulogu tog dana odigrala je svekrva Cece Ražnatović.

Foto: D. Milovanović

 

Ona je snahu darovala dukatom koji je u njenoj porodici od 1700. godine.

Tada je Slavka Josifovski, Cecina svekrva, uputila folk divi sledeće reči:

- Darujem te ovim zlatnim dukatom, koji je iz 1700. godine. Od moje prababe, a vaše čukunbabe. Da brak bude srećan i dugovečan.

Tajna se krila dugo zbog vrednosti dukata.

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(Blic)

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