Lidija Ocokoljić godinama je jedna od najvažnijih osoba u životu i karijeri svoje sestre Cece Ražnatović.

Sestre su od najranijih dana bile veoma bliske, a njihova povezanost kroz godine postala je jedan od najpoznatijih primera porodične podrške na domaćoj estradi.

Pored toga što je Cecina sestra i osoba od najvećeg poverenja, Lidija Ocokoljić ima i značajnu poslovnu ulogu. Ona je direktorka diskografske kuće Ceca Music, koja se bavi izdavanjem i distribucijom muzike poznate pevačice. Foto: ATA images/A. Ahel / Printskrin Instagram Bonus Informacija

Na taj način Lidija je direktno uključena u poslovni deo Cecine karijere, a njihova saradnja zasniva se na dugogodišnjem poverenju i bliskom odnosu.

Ceca je svojevremeno govorila o tome koliko joj je sestra značila kroz život i karijeru, ističući da su njih dve oduvek bile nerazdvojne.

- Nas dve smo oduvek bile tandem. Meni je sestra uvek bila ogromna podrška u životu – rekla je Ceca jednom prilikom.

Lidija i Ceca detinjstvo su provele u Žitorađi, a njihova porodična povezanost ostala je snažna i nakon što je Ceca započela život i karijeru u Beogradu. Foto: ATA images/A. Ahel

Poznato je da Lidija nije bila samo sestra koja je pružala emotivnu podršku, već i osoba koja je bila uz Cecu u brojnim važnim životnim i poslovnim trenucima.

O tome kakva je Lidija kao poslovna žena svojevremeno je govorio i Stevan Radivojević, blizak prijatelj porodice Ražnatović.

– Lidija je divan i pravičan čovek. Sa njom se dogovaram sve oko posla jer je ona direktor u njihovoj firmi. Zadovoljstvo je sarađivati s njom – istakao je on.

(Alo)

BONUS VIDEO: