Eva Ras suočava se sa zdravstvenim problemima, ali uprkos poteškoćama ne odustaje od svoje svakodnevice i insistira na tome da sve obaveze završava bez tuđe pomoći.

LJudi koji je poznaju i svakodnevno sreću kažu da je u komšiluku izuzetno cenjena i voljena. Ipak, upravo njena upornost da ostane potpuno samostalna počela je da zabrinjava one koji su joj blizu.

Kako tvrdi jedna njena poznanica, Eva Ras ni posle brojnih životnih iskušenja nije izgubila svoju snagu i karakter. Foto: ATA images/Marija Mlađen

- Eva je jedna divna žena, ali nekad ume da bude tvrdoglava. Svi je u komšiluku maksimalno poštujemo, cenjena je i voljena. Posebno mi je drago što je ostala svoja i divna, iako je imala težak život. Eva je svašta prošla, svašta ju je snašlo, ali je nije slomilo - otkrila je njena poznanica.

Glumicu često mogu da vide tokom šetnje, ali oni koji je poznaju kažu da gotovo nikada ne pristaje da joj neko pritekne u pomoć, čak ni kada joj nije dobro. Foto: ATA images/A. Ahel

Upravo zbog toga ljudi iz njenog okruženja pokušavaju da utiču na najbliže komšije kako bi više pažnje obraćali na nju.

- Obavestili smo njene prve komšije o tome da nikad ne dopušta da joj se pomaže i da na to utiču kako bi se hitno promenilo! Zbog toga nam je teško, ali znamo da je prosto takva. I kad je najbolesnija ne dozvoljava da se to vidi - otkrila je njena poznanica za Alo.

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