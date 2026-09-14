Na pitanje da li joj se Lepa Brena javila nakon svega, Lepa je kratko odgovorila:

- Šta da se javi? - upitno je odgovorila Lepa Lukić.

Potom je usledilo pitanje da li je očekivala da joj se Brena javi kako bi proverila da li je sve u redu, ali i da eventualno objasni zbog čega se nije odazvala na poziv na koncert niti odgovorila na poruku.

- Pa šta, šta ima da me zove ako se nije javila? Ne treba ni da me zove - istakla je pevačica.

Foto: Stefan Tomašević/ATA images, Antonio Ahel/ATA images

 

Lepa je potom bez zadrške prokomentarisala njihov odnos i poručila:

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- Ja sam isto sve naivno ispoštovala, a ona je... ispala bezobrazna - zaključila je ona.

Kako je došlo do toga?

Podsetimo, Lepa Lukić održala je ranije veliki solistički koncert u Sava centru, ali je otkrila da se jedna od koleginica kojoj je uputila poziv nije odazvala.

Pevačica je ispričala da je želela da na bini okupi drage ljude iz estrade, ali da joj se Lepa Brena nije javila, dok je Dragana Mirković, kako kaže, iz poštovanja prihvatila poziv i rado došla na spektakularni koncert.

Foto: ATA images/M. M.

 

- Zvala sam Lepu Brenu da mi bude gost na koncertu u Sava centru, ali mi se nije javila. Dragana Mirković je došla kod mene iz poštovanja. Sa Brenom sam imala oko 30 zajedničkih nastupa, ali me više ne zanima kao osoba u mom životu. Nije mi se javila i to je sve - rekla je Lepa Lukić.

Podsećanja radi, Lepa Brena i Lepa Lukić na početku karijere bile su jedna drugoj velika podrška, te su često putovale zajedno i imale turneje po svetu.

Na društvenim mrežama se pre nekog vremena pojavila nikad viđena fotografija, koja je nastala pre više od četiri decenije. Naime, jedna stranica na Instagramu neretko objavljuje uspomene naših zvezda, a ova je privukla veliku pažnju.

Brena je tada negovala dugu plavu talasastu kosu, a Lepa je bila brineta.

(Kurir)

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