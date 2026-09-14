Tokom razgovora, Nina Nešković je potkačila Mimu Karadžića zbog činjenice da nikada ne zakopčava košulju do kraja.

– Možda Mima može da odgovori na ovo pitanje, vidim da je odlično zakopčan – rekla je Nina.

Glumac joj nije ostao dužan, pa joj je u svom stilu odbrusio. Foto: ATA images/M. . T.

– Seljanko, ti ćeš da mi kažeš?! – rekao je Mima na Uni TV.

"Stalno se prepiremo na tu temu"

Glumica je potom dodala da je napravila foru sa košuljom samo zbog Mime, nakon čega je Karadžić objasnio da među njima već dugo traje interna šala na račun porekla i oblačenja.

Foto: ATA images/A. Ahel

– Stalno se prepiremo na tu temu. Stalno mi govore da se zakopčam, a onda ja Nini kažem: "Ti si bre dete sa sela, seljanka iz Batajnice", a ona meni odgovori: "A Nikšić je grad?!". Kažem joj da je prvi asfalt postojao u Nikšiću. Uvek se šalimo na račun toga – ispričao je Mima.

"Muškarci su kao vino"

Inače, nedavno je Mima Karadžić nedavno izazvao buru svojom objavom.

- Muškarci su kao vino, neki postaju sirće a neki godinama su sve bolji i kvalitetniji… Vino je i najčednije žene bacilo na leđa, mogao bih napisati još mnogo toga ali…Nek ste mi svi zdravi i živi - stajalo je u opisu Mimine fotografije nakon koje je usledila lavina komentara, piše Blic.

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