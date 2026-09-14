Na pitanje kako komentariše zahtev da njen nastup bude otkazan, Ceca nije želela da ulazi u polemiku niti da daje opširne izjave.

Umesto odgovora, pevačica se nasmešila i novinaru poslala poljubac, jasno pokazujući da ne namerava da se upušta u raspravu zbog zahteva koji je podigao veliku prašinu. 

Ruši imidž Tivta

Podsetimo, Udruženje mladih umetnika Crne Gore pozvalo je Opštinu Tivat i Turističku organizaciju tog grada da preispitaju odluku o organizovanju Cecinog novogodišnjeg nastupa na Pinama. U otvorenom pismu naveli su da smatraju da takav program nije u skladu sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat želi da gradi.

Foto: ATA images/A. Ahel, Depositphotos/xload

 

Oni su, između ostalog, ocenili da bi grad trebalo da se razvija kao savremena i progresivna turistička destinacija, dok su kao primer drugačijeg izbora izvođača naveli angažovanje svetski poznatih muzičkih imena. Zatražili su i da se sredstva namenjena Cecinom koncertu preusmere na druge kulturne sadržaje. 

– Pozivamo Opštinu Tivat i Turističku organizaciju Tivat da preispitaju svoju odluku i otkažu najavljeni nastup Cece Ražnatović, te da budžetska sredstva građana preusmere na kulturne sadržaje koji priliče renomeu ovog grada – navodi se u pismu.

Pročitajte još

Otkriven uzrok smrti slavne glumice Hejden Panetijer

Otkriven uzrok smrti slavne glumice Hejden Panetijer

14:22

Mnogi misle da je niža: Koliko je zapravo Breskvica visoka?

Mnogi misle da je niža: Koliko je zapravo Breskvica visoka?

12:41

"Ne mogu da izdržim..." Zorica prinuđena da se iseli iz kuće

"Ne mogu da izdržim..." Zorica prinuđena da se iseli iz kuće

10:18

Branka Petrić postala prabaka: Porodila se Nika Fehmiju

Branka Petrić postala prabaka: Porodila se Nika Fehmiju

09:50

Iz Udruženja su poručili da su spremni da, iz ugla struke i u saradnji sa relevantnim akterima iz kulturnog sektora, pomognu u kreiranju kvalitetnog kulturnog programa koji bi bio masovno posećen, ali bi istovremeno doprinosio međunarodnom imidžu Tivta i Crne Gore kao savremenih i prepoznatljivih destinacija.

Ceca, međutim, na sve te navode zasad nije odgovorila rečima – njen odgovor bio je samo osmeh i poljubac.

(Kurir)

"Ponaša se kao da sam ci***in": Srbin opleo po Macariju, trese se cela Grčka
Sport

"Ponaša se kao da sam ci***in": Srbin opleo po Macariju, trese se cela Grčka

ZATVOR ZA NAPADAČE: Lopovi koji su vezali Donarumu i njegovu trudnu partnerku sada idu iza brave
Sport

ZATVOR ZA NAPADAČE: Lopovi koji su vezali Donarumu i njegovu trudnu partnerku sada idu iza brave

BONUS VIDEO:

#Svetlana Ceca Ražnatović #Ceca Ražnatović #Ceca #Crna Gora vesti #Tivat vesti #VIP
Komentari 3
"ЈУТРОС СМО УПЛАТИЛИ ЈЕДНОКРАТНУ ПОМОЋ" Мали обишао Клуб за старе на Бањици: Од 1. децембра повећање пензија (ВИДЕО)

"JUTROS SMO UPLATILI JEDNOKRATNU POMOĆ" Mali obišao Klub za stare na Banjici: Od 1. decembra povećanje penzija (VIDEO)