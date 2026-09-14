Najava da će Svetlana Ceca Ražnatović održati novogodišnji koncert na Pinama izazvala je oštre reakcije i negodovanje u javnosti. Udruženje mladih umetnika Crne Gore uputilo je zvaničan apel i otvoreno pismo Opštini Tivat i Turističkoj organizaciji Tivat sa jasnim zahtevom – da hitno preispitaju svoju odluku o organizovanju ovog nastupa, ocenjujući da bi takav program doneo nesagledive posledice po imidž i kulturni razvoj grada.

Pismo je upućeno na adrese predsednika Opštine Tivat Željka Komnenovića i direktorke Turističke organizacije Tivat Danice Lakičević, uz isticanje da je ovakav izbor umetnika u potpunoj suprotnosti sa turističkim potencijalom i međunarodnim renomeom koji Tivat godinama brižljivo gradi. Foto: ATA images/A. Ahel

Iz Udruženja su u svom pismu posebno naglasili dublji društveni kontekst ovakve odluke:

- U vreme kada crnogorsko društvo pokušava da ostvari progres ka evropskim standardima i prevaziđe posleratno nasleđe koje je na ovim prostorima obeleženo degradacijom društva i sistema vrednosti, koncert Cece Ražnatović u Tivtu deluje poražavajuće - navodi se u zvaničnom dopisu.

Mladi umetnici smatraju da ovakav zabavni sadržaj izuzetno nepovoljno utiče na mlađe generacije, te da narušava ugled grada pretvarajući ga u, kako navode, „jeftinu i retrogradnu turističku destinaciju“. Prema njihovim rečima, Tivat ima kapacitet da se razvija kao savremena i progresivna sredina, a ne kao „provincijalna i estradizovana sredina“.

- To se, između ostalog, najbolje reflektuje upravo kroz izbor kulturnog i zabavnog sadržaja koji lokalna samouprava i turistička organizacija finansiraju i promovišu - istakli su oštro iz Udruženja. Foto: ATA images/A. Ahel

Kao svetli primer dobre prakse u regionu, naveli su potez Turističke organizacije Budva, koja je za zatvaranje sezone angažovala svetski poznatog izvođača Black Coffee. Prema njihovoj oceni, takvi angažmani predstavljaju idealan balans između popularne kulture za najširu publiku i vrhunskog muzičkog kvaliteta, čime se Crna Gora na najbolji mogući način promoviše na globalnoj i regionalnoj mapi.

Udruženje je uvereno da i Tivat poseduje sve neophodne preduslove da prati ove svetske trendove i angažuje međunarodno relevantne izvođače koji u potpunosti odgovaraju specifičnostima i eleganciji ovog primorskog grada.

- Pozivamo Opštinu Tivat i Turističku organizaciju Tivat da preispitaju svoju odluku i otkažu najavljeni nastup Cece Ražnatović, te da budžetska sredstva građana preusmere na kulturne sadržaje koji priliče renomeu ovog grada - stoji u završnici pisma.

Za kraj, iz Udruženja mladih umetnika poručili su da stoje na raspolaganju i da su spremni da, oslanjajući se na struku i saradnju sa relevantnim činiocima iz kulturnog sektora, pomognu u osmišljavanju kvalitetnog, posećenog i elitnog programa koji će unaprediti međunarodni imidž Tivta i cele Crne Gore.

(Pobjeda.me)

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