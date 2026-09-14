Neda Ukraden jedna je od najuspešnijih i najobrazovanijih pevačica naših prostora. Malo ko zna da je ona završila dva fakulteta, a da su roditelji bili razočarani njenom odlukom o profesiji. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Neda ima dve fakultetske diplome, završila je engleski jezik i književnost i Pravni fakultet u Sarajevu. Iako je još kao maloletna znala da će muzika biti njen životni put i sa 17 godina snimila svoju prvu pesmu, ona obrazovanje nije zapostavila.

- Kad je došlo vreme da upišem fakultet, bila sam u strašnoj dilemi. Htela sam da upišem Pravni fakultet, a moji su želeli da studiram medicinu. Međutim, moje društvo je upisalo jezike, pa sam ja zbog njih odlučila upisati engleski, a s druge strane, bila sam oduševljena anglosaksonskom književnošću, pesmama, piscima, pogotovo Šekspirom. Otac mi je govorio: "Ti ćeš popodne i uveče biti pevačica, a šta ćeš raditi pre podne? Od čega ćeš živeti?". Bili su razočarani što nisam upisala medicinu, pogotovo moja baka, koja mi je govorila: "Šta će ti engleski, možeš otići u Englesku i tako naučiti jezik, a ne studirati" - ispričala je svojevremeno Neda za medije. Foto: ATA images A.A.

Neda se nikada nije bavila zanimanjima za koje se školovala, a zahvaljujući pesmi sebi i svojoj porodici je obezbedila lagodan život. Dosta novce je uložila u nekretnine u Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj. a kuću u rodnom Imotskom izdaje turistima.

(Blic)

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