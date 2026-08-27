Zahvaljujući svom decenijskom radu, pevačica Neda Ukraden je uspela da zaradi novac koji je pametno ulagala, pa se sada može pohvaliti vlasništvom nad nekoliko nekretnina u čak tri države.

Neda ima luksuznu nekretninu u elitnom delu Beograda, a uredila ju je po sopstvenoj meri i ukusu. Kako kaže njena ćerka Jelena, ovaj luksuzni stan ima više od 100 kvadratnih metara.

Kako se navodi u domaćim medijima, prostor je toliko veliki da su članovi porodice praktično primorani da se zovu telefonom ili šalju poruke jedni drugima kada se nalaze u različitim prostorijama. Foto: ATA images/A. Ahel

- Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvek može da se izoluje i odmori. Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nežna baka unucima - rekla je svojevremeno Jelena.

Iako joj ovakav komfor omogućava da se po potrebi potpuno izoluje i odmori od javnog života, pevačica to zapravo veoma retko radi.

Pored ove impresivne nekretnine, Neda u Beogradu poseduje još dve manje koje se nalaze na Banovom brdu. Foto: Antonio Ahel/ATA images

Osim bogatog nekretninskog fonda u glavnom gradu Srbije, Neda je takođe poseduje i stan u Zagrebu, kuću u Imotskom, kao i kuću u Boki Kotorskoj.

Pevačica najčešće letnji period provodi uživajući na crnogorskom primorju, odakle redovno objavljuje fotografije na kojima se vidi kako uživa u prelepom pogledu sa terase.

(Kurir)

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