Zahvaljujući svom decenijskom radu, pevačica Neda Ukraden je uspela da zaradi novac koji je pametno ulagala, pa se sada može pohvaliti vlasništvom nad nekoliko nekretnina u čak tri države. 

Neda ima luksuznu nekretninu u elitnom delu Beograda, a uredila ju je po sopstvenoj meri i ukusu. Kako kaže njena ćerka Jelena, ovaj luksuzni stan ima više od 100 kvadratnih metara. 

Kako se navodi u domaćim medijima, prostor je toliko veliki da su članovi porodice praktično primorani da se zovu telefonom ili šalju poruke jedni drugima kada se nalaze u različitim prostorijama.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

- Sreća je da imamo veliki stan toliko da moramo da se dozivamo telefonima i da pišemo poruke jedni drugima, tako da mama uvek može da se izoluje i odmori. Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nežna baka unucima - rekla je svojevremeno Jelena.

Iako joj ovakav komfor omogućava da se po potrebi potpuno izoluje i odmori od javnog života, pevačica to zapravo veoma retko radi.

Pročitajte još

Iznenada UKINUTA hit emisija na Pinku - problem sa ZAKONOM

Iznenada UKINUTA hit emisija na Pinku - problem sa ZAKONOM

13:59

Krpili kraj s krajem: Odrastala u siromaštvu, danas ima vilu

Krpili kraj s krajem: Odrastala u siromaštvu, danas ima vilu

13:22

"Udario je dečka u potiljak, nakon čega je preminuo"

"Udario je dečka u potiljak, nakon čega je preminuo"

08:23

Sa ovim se bori Đina otkrila da boluje od neizlečive bolesti

Sa ovim se bori Đina otkrila da boluje od neizlečive bolesti

08:23

Pored ove impresivne nekretnine, Neda u Beogradu poseduje još dve manje koje se nalaze na Banovom brdu.

Foto: Antonio Ahel/ATA images

 

Osim bogatog nekretninskog fonda u glavnom gradu Srbije, Neda je takođe poseduje i stan u Zagrebu, kuću u Imotskom, kao i kuću u Boki Kotorskoj.

Pevačica najčešće letnji period provodi uživajući na crnogorskom primorju, odakle redovno objavljuje fotografije na kojima se vidi kako uživa u prelepom pogledu sa terase.

(Kurir)

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić
Vesti

GLADNOG SRBINA POSLALI HAŠKIM DŽELATIMA: Boris Tadić na engleskom objavio da je uhapšen general Ratko Mladić

"JA SAM ONAJ KOGA TRAŽITE!" Ovako je uhapšen general Ratko Mladić - u novčaniku imao samo tri fotografije
Vesti

"JA SAM ONAJ KOGA TRAŽITE!" Ovako je uhapšen general Ratko Mladić - u novčaniku imao samo tri fotografije

BONUS VIDEO:

#Neda Ukraden #Pevačica Neda Ukraden #Neda Ukraden stanovi #Neda Ukraden nekretnine #Neda Ukraden kuće #VIP
Komentari 0
ЦЕО РЕГИОН У ТРАНСУ! Због ове одлуке УЕФА Црвена звезда игра против Динамо Загреба у Лиги Евтропе?

CEO REGION U TRANSU! Zbog ove odluke UEFA Crvena zvezda igra protiv Dinamo Zagreba u Ligi Evtrope?