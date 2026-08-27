Veljka Ražnatovića 29. avgusta u Beogradu očekuje važan bokserski meč protiv opasnog Rosmena Brita iz Venecuele.

Susret će biti održan u autentičnom prostoru beogradske Ložionice, a govoreći o samom meču i situacijama u ringu, Veljko je bio kratak i jasan.

Foto: ATA images/M. P.

 

 

- Odlično je sve proteklo, bez ikakve drame. Mislio sam da to što je moj protivnik udarao svog protivnika u potiljak, nakon čega je dečko posle par meseci preminuo. Ja moram da kažem, da i ja znam da udaram u potiljak - rekao je Ražnatović.

Veljko je istakao i zašto mu više odgovora kad njegova majka Svetlana Ceca Ražnatović nije u publici.

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- U glavi mi je samo da što pre dođe meč, da više uđemo u ring. Uvek postoji doza pritiska kad boksuješ kod kuće. Meni je bilo neverovatno rasterećenje kad sam radio dva meča u Rusiji. Imaš priliku da se predstaviš publici i nekako ti to daje još dodatni elan. A kod kuće... Kod kuće je ono - nema nazad. Ne verujem da će mama doći. Isto mi je gde god se bijem. Neće ona ući sa mnom u ring. Znači, podrška uvek znači, ali s druge strane je i opterećenje. Moraš da si još više fokusiran - istakao je Veljko za Telegraf.

Foto: ATA images/Antonio Ahel

 

 

Poseban deo svakog velikog bokserskog događaja predstavlja i izlazak boraca u ring, a Ražnatović za beogradsku publiku priprema nešto što unapred nije želeo da otkrije.

- Biće iznenađenje, da - zaključio je on.

(Kurir)

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