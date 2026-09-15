Tokom boravka u Italiji, odsedali su u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte. No, putovanje nije proteklo bez problema.

Pre poletanja aviona, Anica se oglasila na svom Instagram profilu, kao i više puta tokom putovanje, otkrivajući na kakve probleme prolaze tokom putovanja.

"Ko voli rane jutarnje letove? Ja ne. Presedanje od 4 sata se pretvorio u kašnjenje od osam sati", objavila je Anica. Foto: Instagram printskrin/anicalazicristovskilazicristovski

"Ušli smo u avion ne znajući da ćemo u njemu čekati poletanje još dva sata zbog nevremena u Rimu", nastavila je glumica.

"Sletosmo u Kalabriju gde nas je čekalo novo iznenađenje. Nijedan kofer u Rimu nije ubačen u avion", požalila se Ristovska.

Foto: Instagram printskrin/anicalazicristovskilazicristovski

Glumica je objavila i fotografiju mesta gde su bili smešteni uz opis:

"Nakon mini nervnog sloma stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji." Foto: Instagram printskrin/anicalazicristovskilazicristovski Foto: Instagram printskrin/anicalazicristovskilazicristovski Sport Kakav meč - totalna ludnica: Tuča, crveni kartoni i Sergej Milinković-Savić kao heroj Al Hilala u Ligi šampiona (VIDEO) Sport "Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva

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