Tokom boravka u Italiji, odsedali su u dvorcu Seradžumenta koji se nalazi nedaleko od mesta Altomonte. No, putovanje nije proteklo bez problema.
Pre poletanja aviona, Anica se oglasila na svom Instagram profilu, kao i više puta tokom putovanje, otkrivajući na kakve probleme prolaze tokom putovanja.
"Ko voli rane jutarnje letove? Ja ne. Presedanje od 4 sata se pretvorio u kašnjenje od osam sati", objavila je Anica.
"Ušli smo u avion ne znajući da ćemo u njemu čekati poletanje još dva sata zbog nevremena u Rimu", nastavila je glumica.
"Sletosmo u Kalabriju gde nas je čekalo novo iznenađenje. Nijedan kofer u Rimu nije ubačen u avion", požalila se Ristovska.
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Glumica je objavila i fotografiju mesta gde su bili smešteni uz opis:
"Nakon mini nervnog sloma stižemo u prekrasni dvorac Seradžumenta koji je bio naš dom u Kalabriji."