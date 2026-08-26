Pevačice Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović već više od dve decenije nalaze se u javnom sukobu, koji godinama privlači veliku pažnju javnosti.

Karleuša je tokom tog perioda u više navrata javno komentarisala Cecu, a njihov sukob je u pojedinim situacijama prerastao i u sudske sporove. Pevačica je često iznosila i stavove o Cecinom pokojnom suprugu Željku Ražnatoviću Arkanu, čime su njihove javne polemike dobijale dodatnu težinu. Foto: ATA images/Antonio Ahel

"Nisam se osećala kao kod kuće"

Sada je ipak otkrila da je početkom dvehiljaditih živela u Arkanovom stanu u Atini. Foto: ATA images/A. Ahel

- Istina je. S obzirom na to da sam jedina domaća muzička ličnost koju izdaju strane produkcijske kuće - sada Univerzal, a nekada Heven Mjuzik. Tada me je u Atinu dovela čuvena porodica Kirjaku, vlasnici Hevena, i kompozitor Fivos. Tada sam dugo odsedala u hotelu, bila sam depresivna tu... Nisam se osećala kao kod kuće, a provodila sam mesece tamo. Iz tog razloga su odlučili da mi iznajme jedan prelep stan na obali mora na Glifadi. Ispostavilo se da je žena koja je iznajmljivala taj stan Natalija, bivša supruga Željka Ražnatovića Arkana. Sećam se, otvorili su mi vrata njegovi sinovi Nikola i Vojin i ćerka Maša - rekla je Jelena i opisala kako pamti taj period. Foto: N. Paraušić

- Pamtim ga kao najlepši u mom životu. Tada mi je Heven Mjuzik iznajmio jednu "opel korsu" u koju sam, pošto sam jedina imala vozačku dozvolu, svaki dan trpala Arkanovu decu i još uvek maloletnog Tošeta Proeskog i vozila sve nas na plažu. Tada sam snimila pesme kao što su "Moj dragi", "Samo za tvoje oči", "Manijak".

BONUS VIDEO: