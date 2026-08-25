Voditeljka Marija Veljković nedavno je privukla pažnju javnosti kada je na društvenim mrežama objavila snimak iz studija kviza "Potera", uz poruku "Još jedan novi početak". NJena objava odmah je pokrenula spekulacije da bi mogla da preuzme novu ulogu u popularnom kvizu. Tačnije, da će umesto Jovana Memedovića voditi popularni kviz "Potera".

Međutim, Marija je sada otkrila šta se zapravo krije iza njenog angažmana i istakla da su pojedini navodi koji su se pojavili u medijima prethodnih dana netačni.

Foto: V. Danilov

 

 

- Napisi u medijima ovih dana su netačni - rekla je Marija i otkrila da njen angažman nije vezan za voditeljsku poziciju u "Poteri", već je tokom prethodnog perioda napravila još jedan važan profesionalni iskorak.

- U protekloj godini sam pričala mnogo o svom radu ispred, ali i iza kamere. U prethodnih godinu dana sam se pridružila ekipi "Super Potere" kao urednik, a to sam sad učinila i u "Poteri". Kao što sam ponosna na sve što radim ispred kamere, tako sam sada ponosna i na ovaj posao jer je to potpuno drugačija vrsta kreative i odgovornosti - otkrila je Veljkovićeva za "Novu".

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Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

NJena objava iz studija "Potere" tako nije bila najava nove voditeljske uloge, kako se prethodnih dana spekulisalo, već je publici na indirektan način otkrila još jedan segment svog profesionalnog angažmana.

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