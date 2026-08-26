Tim Kari, legendarni filmski i televizijski glumac najpoznatiji po ulozi u kultnom filmu "The Rocky Horror Picture Show" preminuo je u 80. godini.

Glumac, koji se više od decenije suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, preminuo je kasno u utorak uveče u 80. godini. Izvori iz policije rekli su za TMZ da se ne sumnja na nasilnu smrt.

Kari je svoju karijeru u Holivudu započeo krajem 1960-ih, a veliku priliku dobio je upravo u filmu "The Rocky Horror Picture Show".

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

Iako ga kritičari u početku nisu naročito cenili, film je vremenom dobio novi život i postao svojevrsni kulturni fenomen, naročito u okviru projekcija koje su se održavale kasno noću, slično kao što će decenijama kasnije biti slučaj sa filmom "The Room".

Obožavaoci će Karija prepoznati i kao zastrašujućeg klovna Penivajza iz adaptacije romana Stivena Kinga "It" iz 1990. godine, kao i po ulozi gospodina Hektora u filmu "Sam u kući 2: Izgubljen u NJujorku".

Tim Curry, the legendary film and TV actor has died at 80 💔🕊️ https://t.co/hK41OcFil5 pic.twitter.com/cthoAGTO5i — TMZ (@TMZ) August 26, 2026

Kari je tokom čitave karijere bio aktivan i na filmu i na pozorišnoj sceni, ali su ga poslednjih godina ozbiljni zdravstveni problemi usporili.

Godine 2012. doživeo je težak moždani udar, nakon čega je morao da bude podvrgnut operaciji mozga.

Prošle godine, otprilike u vreme kada je objavio memoare "Vagabond", Kari je rekao da i dalje nije u mogućnosti da hoda.

(B92)

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