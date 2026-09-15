Zorica Marković progovorila je o Eliti 10 za koju je, kako kaže, dobila poziv. Ona je prokomentarisala i aktuelne učesnike, a potom se osvrnula i na članove žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde".

Zorica nije imala nimalo lepe reči za koleginicu Viki Miljković i istakla je da bi se ona bolje snašla u stolici stručnog žirija. Foto: ATA images/A. Ahel

- Mislim da bih zasigurno bila bolja od Viki Miljković. Dosadila je i Bogu i narodu. O "Zvezdama Granda" ni ne razmišljam, to me ne zanima. Mislim da su trebali da me zovu u Pinkove zvezde, oni me zovu samo u Elitu, ali neću više. Viki mi ništa nije uradila, ali ne podnosim je, mislim da mnogo folira. Znam je iz Niša dok nije nijednu pesmu snimila, ružno je što se prema Kemišu i Zorici ponaša bahato i bezobrazno - rekla je ona. Foto: ATA images/A. Ahel

O ulasku u Elitu 10

- Imam dosta nastupa iako se ne eksponiram i ne mašem time. Znam da falim u Eliti 10, zvao me je Mitrović, ali dosta je. Imam druge planove. Radim neka veselja, bolje mi je to. Na mene ne može ništa da utiče, ja sam tu igricu davno prešla. Smešno mi je sve to. Žao mi je što prošle godine nisam bila do kraja da ih raskrinkam, jer sve što sam rekla se desilo - rekla je ona, pa prokomentarisala aktuelne učesnike.

- Mahria podržavam, Filip Car je uvek zanimljiv, a Filip Đukić me je razočarao. Mislim da se zaljubio i da će nagrabusiti ove sezone.

(Blic)

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