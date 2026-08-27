Ćerka Harisa i Meline DŽinović, Đina DŽinović iznenadila je pratioce u najnovijem obraćanju na društvenim mrežama. Naime, Đina je u svom najnovijem TikTok videu otkrila da se već neko vreme bori sa Hašimoto tireoiditisom, hroničnim autoimunim oboljenjem štitaste žlezde.

@djinadzinovic Prvih 4min posveceno mojoj kosi✨ Samo da kazem... sama sam izeditovala vlogić😌😝🧿 ♬ original sound - Djina

Đina je sasvim spontano prokomentarisala ugao iz kojeg se snima i priznala da joj je neprijatno zbog izgleda vrata, a potom objasnila i zbog čega joj se to dešava.

"Mislim da bi trebala da držim telefon od gore, a ne da mi gledate podbradak, malo mi je neprijatno. Ja inače imam Hašimoto i onda kad ne spavam ili kad sam nervozna ili kad ne pijem terapiju, nabubri mi vrat“, rekla je Đina. Foto: Instagram printskrin/ djinadzinovic

NJeno priznanje privuklo je pažnju javnosti, budući da do sada nije često govorila o svom zdravstvenom stanju. Đina je na ovaj način otvoreno podelila deo svoje svakodnevice i pokazala sa kakvim se zdravstvenim izazovom suočava.

Šta je Hašimoto tireoiditis?

Hašimoto tireoiditis je autoimuno oboljenje kod kojeg imuni sistem napada štitastu žlezdu. Bolest je hronična i može dovesti do smanjene funkcije štitaste žlezde, zbog čega se kod pacijenata često primenjuje terapija hormonima štitaste žlezde i redovno praćenje zdravstvenog stanja.

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(Blic)