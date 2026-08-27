Voditeljka, koja od septembra postaje i novo lice RTS-a, u domaćoj javnosti proslavila se kao loto devojka. Osim toga, ona je oprobala i svoje vokalne sposobnosti, a TV lice je već decenijama. Ipak, malo ko zna da je po struci Suzana Mančić nešto sasvim drugo.

Suzana Mančić, koja je tokom svoje karijere bila i voditeljka i pevačica i glumica, nikada preterano nije isticala svoje fakultetsko obrazovanje.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Ona je završila Pravni fakultet, ali se pravom nikada nije bavila.

Podsetimo, voditeljka je u srećnom braku "na daljinu", pa sa bogatim Grkom Simeonom Ocomokosom živi na relaciji Grčka-Beograd. Nedavno je postala baka unuka, kome su njeni ćerka i zet dali ime Mijat, a o ovoj novoj životnoj ulozi govorila je za Blic.

- Ne govori o onome što nikada nisi doživeo. (smeh) Tako da, evo, meni sada uopšte ne smeta, zovite me baka, zovite me baba, zovite me kako god hoćete. Ja sam svog unuka dobila pre pet dana. Oni su došli kući, a ja kod njih naletim kao da nešto pomognem. Međutim, beba je još mala, nema tu mnogo šta da se pomaže. Verovatno će pomoć biti potrebna za pet-šest meseci, kada počne da se mrda. Uzbuđena sam i srećna i ne mogu nijednom drugom rečju da opišem svoje stanje - rekla je tada. Foto: ATA images/A. Ahel

- Baš sam juče to pričala Teodori. Pošto sam sklona plaču i suzama, a i ime mi to govori, mislila sam da ću potpuno da se slomim od emocija kada ga ugledam. Kod kuće sam već malo plakala i razmišljala:”Eto, moje dete rodilo je dete, to je neki naš nastavak.” Međutim, kada sam došla u bolnicu, nisam ga odmah videla. Doneli su ga posle nekih pola sata. Tada me je preplavila neka nežnost, ali nije bilo suza, nije bilo nikakve drame. Nisam obrukala moju Teodoru, majka je tu bila čvrsta srca.

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