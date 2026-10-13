Ana Kokić, koja je tokom dvehiljaditih godina važila za jednu od najtraženijih i najatraktivnijih zvezda domaće estrade, donela je čvrstu odluku da se povuče sa muzičke scene i posveti privatnom biznisu. Umesto nastupa, studija i mikrofona, njeno novo zanimanje vezano je za poslastičarstvo, gde torte i kolače pravi zajedno sa rođenom sestrom. Foto: ATA images/A. Ahel

Kako navodi izvor blizak pevačici, ova odluka nije samo prolazni hir, već promišljen i konačan zaokret u njenoj karijeri.

- Ana je odlučila da batali muziku i posveti se privatnom biznisu. NJena sestra odavno pravi torte i kolače i super joj ide taj posao, pa je Ana u jednom trenutku presekla i odlučila da i sama krene tim putem. Očigledno joj se dopala ideja da se oproba u nečemu drugačijem i da izgradi posao koji nema veze sa estradom - otkriva izvor. Foto: ATA images/A. Ahel

Pevačica je nedavno imala i konkretnu ponudu da se vrati nastupima, ali je ostala dosledna svojoj odluci da ne nastupa.

- Ona je sada rešena da se posveti tome i ne razmišlja o povratku na scenu. Skoro ju je zvao jedan bend, želeli su da ostvare saradnju s njom i da nastupa s njima, ali je ona to odbila. NJena odluka je čvrsta i trenutno je ne zanimaju ni nastupi, a kamoli snimanje novih pesama - dodaje isti izvor.

Podsetimo, Ana Kokić je prve korake napravila u grupi Energija, nakon čega je izgradila prepoznatljivu solo karijeru sa hitovima kao što su "Svejedno", "Čujem da", "Mojne mala", "Idemo na sve", "Da li si to ti" i "Interfon". Tokom karijere bila je u braku sa nekadašnjim vaterpolistom Nikolom Rađenom, sa kojim ima dve ćerke, pa joj je u tom periodu porodica postala primarni fokus.

(Kurir)

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