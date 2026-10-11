Članovi grupe zahvalili su se svima na podršci i zamolili javnost da poštuje privatnost porodice i benda.

– Dragi prijatelji, kolege i verni obožavaoci, u ovom izuzetno teškom trenutku članovi benda žele da upute najdublju zahvalnost svima vama na neizmernoj podršci, toplim rečima i saučešću. Vaša ljubav i pažnja nam mnogo znače. Kako bismo se dostojanstveno oprostili i suočili sa ovim velikim gubitkom, najlepše molimo javnost, medije i prijatelje da poštuju privatnost porodice i članova benda i da nam u ovim bolnim danima obezbede potreban mir – napisali su članovi grupe na Fejsbuku. Foto: Dušan Milenković/ATA images

U nastavku saopštenja naveli su da će javnost blagovremeno biti obaveštena o poslednjem ispraćaju muzičara.

– Informacije o datumu i mestu poslednjeg ispraćaja biće objavljene isključivo putem ove, zvanične stranice. Takođe, apelujemo na sve koji planiraju ili žele da organizuju događaje, komemoracije ili bilo kakve aktivnosti povezane sa ovim povodom, da prethodno kontaktiraju bend radi dobijanja zvaničnog odobrenja. Za sve upite i dozvole možete se obratiti isključivo na zvaničnu imejl adresu grupe. Hvala vam na razumevanju i poštovanju naše privatnosti – saopštili su oni.

Podsetimo, Goran Bare, legendarni jugoslovenski i hrvatski muzičar i osnivač grupe „Majke“, preminuo je u 62. godini života.

Ovu vest su za „Večernji list“ potvrdili Mario Rašić i Alen Tibljaš. Članovi benda pronašli su ga kako beživotno leži u svom stanu.

Rani život i muzički počeci

Goran Bare rođen je 16. avgusta 1965. godine u Vinkovcima, u radničkoj porodici. Svoju prvu grupu, „Duo debili“, osnovao je sa prijateljem Marinom Pokrovcem 1980. godine. Krajem 1984. godine osnovao je grupu „Majke“.

Grupa „Majke“ je 1990. godine objavila svoj prvi album „Razum i bezumlje“.

Tokom 1991. godine objavio je samostalni projekat pod pseudonimom Hali Gali Halid, spajajući garažni rok i narodnu muziku. Foto: ATA images/D. Milenković

Uspesi devedesetih

Nastavio je rad sa novom postavom grupe „Majke“ i objavio albume „Razdor“ (1993), „Milost“ (1994), „Vrijeme je da se krene“ (1996) i „Put do srca sunca“ (1998).

Goran Bare i „Plaćenici“

Početkom dvehiljaditih pokrenuo je samostalnu karijeru uz prateći sastav „Plaćenici“, objavivši album „Izgubljen i nađen“ (2001), sa kojeg se izdvojio hit „Put ka sreći“.

Nakon pauze ponovo je okupio grupu „Majke“, a 2011. godine objavili su uspešan album „Teške boje“, koji je osvojio šest nagrada „Porin“.

Godine 2018. objavili su studijski album „Nuspojave“.

(Telegraf.rs)

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