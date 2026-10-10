Muzičar Goran Bare, čija je smrt šokirala region, gostujući svojevremno u jednoj emisiji istakao da nema ništa protiv toga da ljudi slušaju muziku koju vole, naglašavajući da ne razume zbog čega se pojedinci zgražavaju nad ovim muzičkim pravcem.

Foto: ATA images/D. Milenković

- Ma kakav problem? To meni još od rata, što se zgražavaju, pustite decu da slušaju šta hoće. Postoje neki umetnici koji od toga naprave nešto vredno, ali u većini je to zvuk od tri minuta - rekao je Bare u emisiji "Neđeljom u 2".

Goran Bare o "cajkama": "Nema razlike između Karleuše i Bijonse"

Muzičar je dodao da savremene "cajke", prema njegovom mišljenju, više nemaju mnogo veze s tradicionalnom narodnom muzikom, već su bliže svetskom mejnstrimu, uz drugačiji način pevanja. Foto: ATA images/D. Milenković

- Kao drugo, te "cajke" nemaju više veze s narodnom muzikom, više ima veze sa svetskim mejnstrimom, jedino je drugačiji način pevanja - istakao je Bare tada.

- Nema razlike između Karleuše i Bijonse. A i ne znam da li bi neki Englez mogao da peva Cecinu pesmu, rekao je on tada.

(Mondo)

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