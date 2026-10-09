Pevač Nenad Jovanović, poznatiji kao Nenad Mej Dej (May Day), koji je još 1978. godine proglašen za prvi glas bivše Jugoslavije, preminuo je pre dve godine. Ova vest tek danas je dospela u javnost i šokirala brojne poštovaoce njegove muzike, s obzirom na to da gotovo niko nije znao da nas je muzičar napustio.

Od legendarnog muzičara oprostio se čuveni Gruov di-džej Munja, koji je na društvenim mrežama podsetio na sve maestralne muzičke uspehe koje je Nenad ostvario tokom karijere. Foto: Jutjub printskrin/KomunaOfficial

- Dragi moj Šone, neka ti je laka zemlja... R. I. P. Nenad Jovanović iz grupe "May Day" nas je napustio još pre dve godine. To je onaj momak što je otpevao refren Gruove pesme "Srce" i još mnoge druge... Ja sam, nažalost, tek danas saznao. Sa tugom u srcu pomoliću se za tebe - napisao je di-džej Munja.

Autor nezaboravnih hitova devedesetih

Nenad Jovanović bio je član i vokal grupe "May Day", u čijem su sastavu bili i Aleksandar Kostur, Saša Novaković, Tamara Milanović i Žarko Radosavljević.

Foto: Jutjub printskrin/KomunaOfficial

Ogromnu popularnost i prepoznatljivost stekli su 1994. godine nakon što su objavili hit "Noć sa tobom", pesmu koja je preko noći zauzela sve muzičke liste i postala jedan od simbola devedesetih godina. Pored radijskih hitova grupe "May Day", Nenadov glas ostao je urezan u sećanje publike i kroz saradnju sa reperom Gruom, čijoj je pesmi "Srce" dao prepoznatljiv pečat.

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