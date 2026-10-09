Zdravstveno stanje Saše Kovačevića pogoršalo se nakon operacije stopala kojoj je bio podvrgnut pre dvadesetak dana, zbog čega je doneta odluka o odlaganju njegovih predstojećih nastupa. Vest je saopštio pevačev menadžer, koji se tim povodom oglasio na društvenim mrežama.

Prema zvaničnom obaveštenju, Kovačević trenutno nije u mogućnosti da nastupa u ranije planiranim terminima, pa će publika u više gradova u Srbiji i regionu morati da sačeka nove datume koncerata.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

- Obaveštavamo vas da se predstojeći koncerti Saše Kovačevića odlažu usled pogoršanja njegovog zdravstvenog stanja nakon operacije stopala, zbog čega trenutno nije u mogućnosti da nastupi u prvobitno zakazanim terminima - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Organizatori su najavili da će informacije o novim terminima biti objavljene u narednom periodu. Dobra vest za sve koji su već kupili ulaznice jeste da će one važiti i za naknadno zakazane koncerte.

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- Nadamo se da će se zdravstveno stanje Saše Kovačevića uskoro poboljšati, kako bi se turneja nastavila i preostali koncerti održali u skladu sa planom - navedeno je u saopštenju, uz zahvalnost publici na razumevanju i podršci.

Nije želeo da razočara publiku uprkos bolovima

Podsetimo, Saša je nedavno operisao stopalo, ali se već tri dana nakon intervencije pojavio pred publikom u Majdanpeku. Iako se suočavao sa jakim bolovima, pevač nije želeo da otkaže nastup, pa je koncert najvećim delom održao sedeći na stolici, sa longetom na nozi.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

NJegova odluka da uprkos otežanom kretanju izađe na binu pokazala je koliko mu je važno da ispoštuje publiku, ali je naknadno pogoršanje zdravstvenog stanja dovelo do toga da se predstojeći nastupi ipak odlože.

Za sada nema preciznijih informacija o tome koliko će oporavak trajati, a obožavaocima preostaje da sačekaju objavu novih datuma turneje i požele pevaču što brži oporavak.

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