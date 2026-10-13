Nekadašnji potpredsednik FK Partizan Vladimir Vuletić preminuo je u 47. godini života.

Vuletić je nađen mrtav u sauni svog stana nakon što se danima nije javljao na telefon.

On je bio veoma aktivan na društvenim mrežama, a njegova poslednja objava izazvala je dosta reakcija. Foto: Instagram printskrin

"…da ću u po reči stati, da se neću osvrtati…nikada…", je poslednja objava Vuletića, inače deo pesme "Naposletku” koju izvodi Đorđe Balašević.

Takođe, poslednji snimak na društvenim mrežama Vladimir Vuletić je objavio 6. oktobra.

Na snimku Vuletić peva pesmu "Što se bore misli moje".

“…nek’ mi srce govori…” https://t.co/8BjOpdCEg0 — Prof. dr Vladimir Vuletić (@PartizanusV) October 6, 2026

Ko je bio Vladimir Vuletić?

Vladimir Vuletić je srpski pravnik, univerzitetski profesor i nekadašnji funkcioner Fudbalskog kluba Partizan. Rođen je u Šapcu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju, a Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu diplomirao je 2001. godine kao najbolji student generacije. Foto: P. Milošević

Akademsku karijeru izgradio je na Pravnom fakultetu u Beogradu, gde se bavi pravnom istorijom i rimskim pravom. Široj javnosti postao je poznat i po angažmanu u FK Partizan, gde je u decembru 2014. izabran za predsednika Nadzornog odbora, a potom obavljao funkciju potpredsednika kluba. Sa te funkcije povukao se 9. februara 2021. godine.

Vuletić je bio prisutan i u javnom i političkom životu Srbije, gde je učestvovao u medijskim debatama o društvenim i političkim temama.

Balaševićeva "Naposletku"

Naposletku, ti si dobro znala ko sam ja

otkud sad te suze, moja mila

rekla si da se za točak

bršljan ne hvata, zalud izgužvana svila

To je tako, ne pravi od tuge nauku

mami svetlo na sledećem bregu

okopniće moj otisak

na tvom jastuku, još kako kao ježuška u snegu

Razbiću gitaru, crn je mrak ispunjava

odavno se svoje pesme bojim

pomera u meni neke gene Dunava

pa ja tečem i kad stojim

Ali opet, da l' bi ikad bila moja ti

da sam vojnik u armiji ljudi

rekla si da baš ne umem novce brojati

i da je ništa sve što nudim

Ref.

Naposletku, ti si navek znala da sam svirač

brošić što se teško pribada

da me može oduvati najblaži nemirač

da ću u po' reči stati

da se neću osvrtati, nikada

Ređaš po vitrini fini, porculanski svet

al' ja sam figurica bez žiga

pazi, to je bajka što ti pada na pamet

fali ti baš ovaj cigan, ne, dušo

Tek u jesen otkriju se boje krošanja

sve su slične u leto zeleno

naposletku, ti si dobro znala

ko sam ja, čemu suze, lepa ženo

Draga moja, ti si navek znala da sam pajac

moj je šešir šatra pomična

usne, tiče-rugalice, a u oku tajac

da sam kaput sa dva lica

da sam Gospo'n propalica obična

Naposletku, ti si navek znala da sam svirač

da je nebo moja livada

da me može oduvati najblaži nemirač

da ću u po reči stati

da se neću osvrtati, nikada

Da ću u po reči stati

da se neću osvrtati

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