Nekadašnji političar Čedomir Jovanović otkrio je nedavno detalje o svom novom privatnom biznisu u inostranstvu.

Čedomir Jovanović je tada obelodanio da zarađuje za život baveći se privatnim poslom van granica Srbije, naglasivši da njegov trenutni angažman nema nikakve veze sa politikom kojom se decenijama bavio. Foto: M.M./ATAImages

- Radim, ali ništa ne radim ovde. Nisam razmišljao da će moj život otići u tom pravcu, ali danas radim daleko odavde i za sebe, što ranije nisam radio. Trgujem gasom, rekao je tada Čeda Jovanović za "Kurir".

Inače, političar Čeda Jovanović već neko vreme živi u stanu na Novom Beogradu sa svojim dobrim prijateljem Acom Kosom Aleksandar i Čeda su nedavnno iskreno progovorili o njihovom odnosu. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Čedomir i ja se dugi niz godina poznjemo, on mi je iskren prijatelj. Ne dotiče me šta se piše. Čeda je ljubav, on sve što radi radi iz ljubavi. On je divan prijatelj, divan suprug, otac i brat. Ja sam ponosan i svima bih poželeo prijatelja kao što ga ja imam - rekao je Aleksandar.

(Blic)

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