Žestoki estradni rat između dugogodišnje voditeljke Lee Kiš i voditeljke rijaliti programa Ivane Šopić uzburkao je ranije domaću javnost. Sukob je izbio nakon što je Lea Kiš oštro prokomentarisala nove mlađe koleginice koje su prešle put od rijaliti učesnica do TV lica.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

Voditeljka Lea Kiš, koja iza sebe ima bogatu TV karijeru dugu 30 godina, javno je izrazila nezadovoljstvo stanjem u televizijskom novinarstvu i optužila pojedine mlađe koleginice za srozavanje profesije.

— Izgubio se kriterijum u našem poslu. Nemojte mi reći da neko može da ode u rijaliti i da posle dve godine kaže meni 'zdravo koleginice' jer je dobila emisiju, a jedino što je uradila u životu je spavala sa deset muškaraca i na taj način dobila zvanje televizijskog voditelja. To je sramotno za našu profesiju, a televizijski novinar je postala profesija koju može da radi svako — poručila je oštro Lea Kiš.

Voditeljka rijalitija "Elita", Ivana Šopić, nije ostala dužna i bez ustručavanja je odgovorila na optužbe iskusnije koleginice.

— Verovatno se vređa onaj kome je voditeljski posao da svojim gostima služi slane rolate i na silu se smeje. Nek dođe bilo ko od tih voditelja koji služe meze i smeju se iz čista mira, da odrade emisiju koju ja vodim. Smatram da sam ultra talentovana jer sam bez iskustva uspela da budem to što sam sada — izjavila je Šopićeva.

Ivana je dodala i da je uvek bila hrabra i da nikada nije razmišljala "šta bi bilo kad bi bilo", već se uvek usuđivala u životu.

(Blic)

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