Aleksandar Kos, prijatelj političara Čede Jovanovića, završio je u Urgentnom centru zbog preloma noge, a snimak iz bolnice koji je podelio privukao je pažnju na društvenim mrežama. Čeda Jovanović je bio uz prijatelja sve vreme i vozio ga je u bolničkom krevetu na prijemnom odeljenju.

Foto: Instagram printskrin/coa_kos

Na snimku se vidi kako Čeda Jovanović gura bolnički krevet u kojem se nalazi Aleksandar Kos, čija je noga u gipsu. Iako je razlog njihovog dolaska u Urgentni centar bio prelom, sudeći po poruci koju je Kos podelio uz snimak, nije nedostajalo ni dobrog raspoloženja. Foto: Instagram printskrin/coa_kos

Aleksandar je odlučio da trenutak iz bolnice podeli sa svojim pratiocima, a u opisu snimka posebno je istakao prijateljstvo sa Čedom Jovanovićem, uz duhovitu poruku o tome kakvu podršku ima u ovakvim situacijama.

Dirljiv snimak Coe i Čede https://t.co/8IGvWpOV1v — Janko Marković (@JankoMarkov) October 13, 2026

- Lako je meni kad mi je prijatelj doktor za život, a plus ima prijatelje doktore za sve vrste preloma. Hvala ortopediji Urgentnog centra - napisao je Aleksandar Kos.

Za sada nisu poznati detalji o tome kako je došlo do preloma noge, niti koliko će trajati oporavak Aleksandra Kosa.

Aca Kos živi sa Čedom u njegovom stanu

Podsetimo, u nedavnom intervjuu za “Blic” Aca Kos nam je otkrio kako izgleda jedan njegov dan, ali i koliko mu znači podrška Čedomira Jovanovića.

- Čeda se budi u 5-6 ujutru kako bi sve emisije ispratio, onda ja ustajem oko 6-7. Svako jutro kad ustanem kažem: “Dobro jutro gospodine, sam sebi, nisi nikom dužan, nisi nikog zeznuo, roditelji su ti živi i zdravi, Čedina porodica je dobro.” Svaki dan to govorim i razmišljam pozitivno - rekao je on i dodao:

Foto: Instagram printskrin/coa_kos

- NJegova podrška meni i te kako znači. Ja sam bolja verzija sebe zahvaljujući njemu. Svaki dan mi govori “pročitaj knjigu, pogledaj ovaj film”, zahvaljujući njemu susrećemo se sa mnogim ljudima, on čovek sarađuje sa brojnim ljudima, ima velika poznanstva, zahvaljujući njemu proputovao sam svet. Zahvalan sam na druženju sa njim. Ponosan sam na svog prijatelja.

(Blic)

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