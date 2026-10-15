Tamara Grujić bila je omiljeno lice na RTS-a sve dok nije dala otkaz i emisiju “Radna akcija sa Tamarom” preselila na drugu televiziju. 

Sa RTS-a se vratila na Prvu, na kojoj je vodila “Radnu akciju” od 2011. do 2014. godine. 

Foto: Milan Maricic/ATAImages

 

 

- Za to vreme je snimljeno 88 epizoda. Uglavnom smo pomagali ljudima koji su živeli na teritoriji Beograda i šire okoline. Od 2016. do kraja 2020. smo u sopstvenoj produkciji snimili 130 akcija na teritoriji severa Kosova i Metohije, i svih ostalih krajeva Srbije. Namerno nismo radili okolinu Beograda, jer je to uglavnom bila glavna zamerka gledalaca - pričala je Tamara pre četiri godine kada je rešila da se oprosti od kolega sa Javnog servisa. 

Voditeljka je tada otkrila i razlog zbog koga je spakovala kofere, okrenula se i otišla.

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- Nisam imala uslova da ostanem na RTS. Nijedna televizija ne može da ima toliki prodat plejsment kao što mi imamo. Imali smo urednika emisije koji je nama konstantno izbacivao krupne kadrove sponzora i uopšte nismo imali slobodu po tom pitanju. Naši sponzori nisu bili zadovoljni i mi smo morali da prelomimo. I RTS-u, kao i meni je žao što smo otišli, ali sa druge strane ja u nekom smislu pripadam Prvoj zato što sam tu i počela da radim - priča Tamara i nastavlja:

Foto: V. Danilov

 

 

- Mi na Prvoj imamo potpunu slobodu i moram da im se zahvalim do neba, jer mi ne bi postojali da nema njih. Razumem šta je kršenje zakona u elektronskim medijima ali moja emisija ne može da opstane bez sponzora koje poštujem i veoma sam im zahvalna. Ja sam samo zbog njihove slobode i ono što ja njima trebam da pružim promenila televiziju i prešla na Prvu gde imam punu slobodu.

(Alo)

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