Milić Vukašinović rasplakao je javnost kada je u svojoj emotivnoj ispovesti za "Blic" govorio o porodičnim odnosima. Nakon smrti ćerke, njegovi unuci su završili u Domu za nezbrinutu decu u Sarajevu, o čemu je muzičar govorio.

Foto: ATA images/M. M.

 

Milić je rekao da ga ljudi često pitaju zbog čega on nije uzeo unuke.

- U kontaktu sam sa njima. Video sam se sa njima odmah posle toga. NJima je najveći bol bio kad im je majka umrla. I ja sam to doživljavao više kao smrt njihove majke, pa onda moje ćerke. Sada su odrasli. LJudi ne shvataju zašto ja nisam mogao da ih uzmem kod sebe — njihov otac je živ i podneo je zahtev da ih uzme. Uslov je bio da se skine sa droge, što on do danas nije uspeo, iako folira da jeste. Doktore tamo ne može prevariti.

Foto: Milan Maričić/ATA images

 

-Ja sam njima, pogotovo ovom starijem, bio idol. On me gledao ko u Boga. To na decu deluje kada si medijski prisutan i popularan, kaže Milić koji priznaje da mu ta popularnost i svirke ne nedostaju.

(Blic)

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