Dejan Cukić je jedna od najautentičnijih figura domaće rok scene - večiti dečak naše muzike, neumorni rokenrol entuzijasta i autor čije su numere postale zvučna kulisa mnogih generacija.

Malo je pesama koje tako verno hvataju melanholiju i toplinu leta kao što to čini balada "Letnje kiše", dok su sa "Sporim ritmom bendom" nastali neprolazni favoriti brojnih generacija poput "Ja bih da pevam", "Julija" i "Milice". Foto: ATA images / R.Z.

Međutim, zvučaće neverovatno da je mogao da postoji scenario u kom ove numere nikada ne bi nastale, a sve da Cukićev deda nije izbegao ukrcavanje na zlosrećni Titanik, a srpski pevač je svojevremeno otkrio detalje u velikoj životnoj ispovesti:

- Moj deda Risto je bio iz LJubinja, on je bio među prvim ekonomskim migrantima s početka veka, 1904. Kao klinac sa 19 godina otišao je u Ameriku, tamo je živeo, radio i stekao neki imetak. On je već 1912. stekao dovoljno imetka da se vrati i poseti roditelje. Bio je mesec dana u LJubinju. Hvalio se svima kako se vraća za Ameriku najvećim čudom na svetu, brodom 'Titanik'.Međutim, krenuo je iz Dubrovnika brodom do Engleske, uhvatila ih je oluja i on je zakasnio. Risto se nervirao što nije stigao, a da jeste ne bi bilo danas ni mene, a ni ovog našeg intervjua. Kasnije se ponovo vratio i oženio mojom babom, koja se rodila te godine kada je on otišao u Ameriku. Imali su troje dece, od kojih je srednje moja majka - govorio je pevač.

Foto: F.S./ATA Images

Potom je dodao:

- Moj život je gomila nekih grešaka. Sad je lako reći šta je trebalo da uradim iz ovog ugla. Nekad pogrešiš nešto u životu, pa se ispostavi da ti je to donelo mnogo više sreće - nikad se ne zna. Ko ono s mojim dedom i 'Titanikom' - zaključio je Cukić.

(Mondo)

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