Đorđe David pojavio se na snimanju "Zvezda Granda" i tom prilikom priznao da je zaprepašćen zbog paljenja automobila pevaču Urošu Živkoviću koji je potekao iz ovog takmičenja.

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- Zapanjen sam, ja sa njim nisam drugar, ali znam ga i jedino šta mogu ja da kažem onako kako sam ga ja doživeo, to je jedan vaspitan, uljudan dečko koji je strahovito kolegijalan, koji daje vetar u leđa sad ovim nekim novim klincima jer je i on odavde potekao. Ja ne mogu da povežem njega sa takvom vrstom priče, ne znam kako se to desilo, ali verovatno će ljudi koju su to uradili odgovarati tako bi trebalo. To mi je neverovatno da jednom takvom liku kakvom sam ga ja upoznao neko uzme i zapali automobil. Meni je ovo kao da smo u ratnom stanju, šokiralo me - rekao je Đorđe David. Foto: ATA images/A. Ahel

I njegov kolega, Milan Mitrović priznao je da je iznenađen onim što se dogodilo njegovom kolegi.

- Pustio sam poruku Urošu Živkoviću, nisam hteo da ga zovem. Ne znam kakva je situacija, iskren da budem. Iznenađen sam, jako sam iznenađen... Koji je razlog ne mogu ni da pretpostavim, da li je neka ljubomora ili nešto, ali sigurno da će se kroz narednih par sati ili par dana saznati i razlog - započeo je Milan Mitrović, pa nastavio: Foto: ATA images/Antonio Ahel

- Ovo je veliki grad u kome mnogi ljudi ne praštaju tuđ uspeh... To je posao policije, inspektora koji se bave tim slučajevima. Eto za Čolu nismo saznali do danas šta se desilo... Ovo danas sa Urošem nikako nisu ohrabrujuće i lepe teme... Bitno da je on dobro i da je njegova porodica dobro - dodao je Milan Mitrović i otkrio da li se susretao sa sličnim situacijama.

- Nisam imao nekih ozbiljnijih situacija što se tiče mojih prethodnih nekoliko godina, evo skoro će dve decenije karijere. Nisam ni davao povoda za tako nešto. Živim onako dosta jednim normalnim i ujednačenim životom kao i svi vi - rekao je.

(Blic)

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