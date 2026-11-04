Voditelj "Red" televizije i bivši rijaliti učesnik, Stefan Milošević Panda, oglasio se nakon što je privremeno udaljen sa malih ekrana, a ovom prilikom otkrio je i kakvi su dalji planovi kada je reč o njegovom angažmanu na televiziji koja posluje u okviru kompanije Željka Mitrovića.

Nakon što se u javnosti pojavila informacija o njegovoj suspenziji, mnoge je zanimalo šta je dovelo do ove odluke, ali i da li će se Panda ponovo vratiti u program. On je sada odlučio da se obrati gledaocima i razjasni situaciju. Foto: Red TV printskrin

- Dragi moji, ovo što čujete jeste istina, s tim što mogu da vam najavim da ćemo se gledati u novim terminima na Red televiziji, utorkom i četvrtkom od 13 časova - poručio je Stefan.

On je objasnio da je u toku promena programske šeme, kao i priprema novih sadržaja koji bi trebalo da donesu osveženje televizijskom programu.

- Radimo osveženje programske šeme, pravimo neke nove emisije, testiramo neke nove stvari, tako da pratite nas. Pokušaćemo da napravimo nešto novo, nešto što je sveže i što bi moglo da vas zainteresuje - najavio je voditelj.

Podsetimo, prema navodima koji su se pojavili, razlog za privremenu suspenziju navodno je propust tokom snimanja emisije "Pitam za druga". Kako se spekulisalo, u prethodno snimljenom, a zatim emitovanom izdanju, nisu bili uklonjeni određeni sporni detalji koji nisu bili primereni za televizijski program.

Otpustio 150 ljudi, najavljeno još otkaza

Podsetimo, Mitrović je pre nekoliko dana saopštio da je raspustio sve ansamble Teatra Odeon, čime je, prema njegovim rečima, 150 ljudi ostalo bez posla. Istovremeno je najavio mogućnost otpuštanja još nekoliko stotina zaposlenih u okviru poslovnog sistema, navodeći da bi ukupan broj otpuštenih mogao da dostigne oko 1.000.

- Jedan od najtežih dana u mom žvotu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla. Otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu judi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane" - naveo je Mitrović.

Foto: ATA images/R. Z.

On nije precizirao koje će sve kompanije biti obuhvaćene planiranim otpuštanjima, niti u kom vremenskom periodu bi ove mere mogle da budu sprovedene.

Inače, Željko Mitrović je još pre godinu dana najavio masovne otkaze u okviru svoje kompanije.

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