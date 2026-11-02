Vlasnik Pink Media Grupe, Željko Mitrović, sinoć je zajedno sa nekadašnjim predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem gostovao u emisiji "Hit tvit".

Mitrović je progovorio nakon što se poslednjih dana spekuliše da bi moglo doći do gašenja televizije Pink, što je izazvalo ogromnu pažnju javnosti.

Priče o navodnom gašenju Pinka, ali i mogućim promenama njegovog imena i vizuelnog identiteta, ne prestaju da se komentarišu. Zbog toga je Mitrović odlučio da se osvrne na ove navode i objasni kako posmatra eventualne promene u poslovanju televizije.

Tom prilikom napravio je jasnu razliku između televizijskog programa i brenda pod kojim se on emituje, naglašavajući da promena imena ne znači automatski i prestanak rada televizije.

- To je samo brend, inače, televizija je program, a ne njena robna marka, tako da... Mislim da to nije baš tako lako - poručio je Željko Mitrović. Foto: F.S./ATAImages, Jutjub printskrin/TVmasterNS

Iako se o mogućem gašenju televizije spekulisalo u više navrata, Mitrović ovom prilikom nije izneo konkretne detalje o eventualnim promenama, niti je potvrdio da će Pink prestati da emituje program.

Otputio 150 ljudi, najavljeno još otkaza

Podsetimo, Mitrović je pre nekoliko dana saopštio da je raspustio sve ansamble Teatra Odeon, čime je, prema njegovim rečima, 150 ljudi ostalo bez posla. Istovremeno je najavio mogućnost otpuštanja još nekoliko stotina zaposlenih u okviru poslovnog sistema, navodeći da bi ukupan broj otpuštenih mogao da dostigne oko 1.000. Foto: ATA images/A. Ahel

- Jedan od najtežih dana u mom žvotu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla. Otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu judi, zapravo iz desetak kompanija koje jos nisu stigle do "zelene grane" - naveo je Mitrović.

On nije precizirao koje će sve kompanije biti obuhvaćene planiranim otpuštanjima, niti u kom vremenskom periodu bi ove mere mogle da budu sprovedene.

Inače, Željko Mitrović je još pre godinu dana najavio masovne otkaze u okviru svoje kompanije.

BONUS VIDEO: