Voditeljka Jovana Jeremić vratila se svojim redovnim poslovnim obavezama i vođenju vikend jutarnjeg programa na televiziji Pink nakon kratkog odmora na Kipru, gde je boravila sa partnerom Milošem Stojanovićem Tigrom. Željko Mitrović, vlasnik Pink media grupe, oglasio se nedavno na svom Instagramu i otkrio da je dao masovne otkaze radnicima, a Jovana Jeremić je sada otkrila da li se plaši da će ostati bez posla.

Jovana Jeremić je istakla da se ne boji otkaza i da radi svoj posao najbolje što ume. Foto: TV Pink printskrin

- Ja se ne bojim otkaza iz razloga što ja ovo što radim, radim svoj posao, svoj žanr najbolje od svih. I ne postoji neko ko u ovoj državi radi bolje infotainment od Jovane Jeremić. Ja sam ovaj smer i uvela, ja sam ga i napravila, ja sam ga izmislila. Još uvek se niko na našim prostorima nije pojavio ko može meni u tom kontekstu da parira. Što se tiče rejtinga, gledanosti i ljudi koji prate moj program, ja sam apsolutno broj jedan. I mene je rejting doveo na ovu televiziju, rejting me održava sve vreme - rekla je Jovana Jeremić.

Inače, Jovana Jeremić sada samo vikendom vodi Jutarnji program, što joj, i te kako prija.

- Ja sam došla u svoje radno vreme. Moje radno vreme je subotom i nedeljom, nije ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, petak. Za to su druge koleginice zadužene. Prema tome, ja nikada i ne uzimam odmor, osim leta, kada spajam dva-tri vikenda. I to je to, nema tu šta. Foto: ATA images/A. Ahel

Željko Mitrović podelio otkaze

Podsetimo, Željko Mitrović je u svom obraćanju rekao da je za sada oko 150 ljudi dobilo otkaz, ali da će ih biti još.

- Jedan od najtežih dana u mom životu,pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do “zelene grane” Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex - napisao je Željko.

(Republika)

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