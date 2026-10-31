Nakon što je domaću publiku potpuno osvojila ulogom Zlatane u seriji "Selo gori, a baba se češlja" jedna od omiljenih srpskih glumica svoje mesto na tronu srpskog glumišta učvrstila je ulogom u hit seriji "Radio Mileva".

Iako već nekoliko decenija živi u srpskoj prestonici gde je zasnovala porodicu sa kolegom Draganom Petrovićem Peletom, Olga Odanović se uvek vraća korenima. Foto: ATA images/M. M.

Naime, sa svega četiri godine doselila se u malo mesto na jugu naše zemlje, u Aleksinac gde je provela detinjstvo i pubertet.

Ipak, to nije rodno mesto Olge Odanović već slovenački grad Celje, što je podatak iz njene biografije koji gotovo niko ne zna.

Zbog očevog posla koji je bio inženjer porodica se 1961. godine preselila Aleksinac. I ona i brat Nenad još kao deca zainteresovali su se za glumu, iako se niko u njihovoj porodici nije bavio glumom niti umetnošću. Diplomirala je glumu 1985 godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića.

U Aleksincu je nisu zaboravili iako je nakon smrti roditelja odlučila da proda porodičnu nekretninu te se posle toga u ovaj grad nije vraćala. Foto: ATA images/A. Ahel

Svi se ponose njihovom sugrađankom koja je zbog neospornog talenta, ali i marljivog rada postala jedna od omiljenih glumica sa ovih prostora te će se njene replike godinama prepričavati.

Danas je dom Olge Odanović i Peleta veća, prostranija i lepo uređena nekretnina bliža centru, a zgrada u kojoj je odrasla glumica još uvek je jedna od najlepših u centru Aleksinca.

Detalje njenog odrastanja izneli su njeni sugrađani u emisiji "Metar moga sela", koji su otkrili da je dok joj je mama bila živa, dolazila sa suprugom u Aleksinac, veoma često, kako bi sa majkom prošetala gradom i brinula o njoj.

(Espreso)

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