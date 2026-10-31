Nakon što je domaću publiku potpuno osvojila ulogom Zlatane u seriji "Selo gori, a baba se češlja" jedna od omiljenih srpskih glumica svoje mesto na tronu srpskog glumišta učvrstila je ulogom u hit seriji "Radio Mileva".

Iako već nekoliko decenija živi u srpskoj prestonici gde je zasnovala porodicu sa kolegom Draganom Petrovićem Peletom, Olga Odanović se uvek vraća korenima.

Foto: ATA images/M. M.

 

 

Naime, sa svega četiri godine doselila se u malo mesto na jugu naše zemlje, u Aleksinac gde je provela detinjstvo i pubertet.

Ipak, to nije rodno mesto Olge Odanović već slovenački grad Celje, što je podatak iz njene biografije koji gotovo niko ne zna.

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Zbog očevog posla koji je bio inženjer porodica se 1961. godine preselila Aleksinac. I ona i brat Nenad još kao deca zainteresovali su se za glumu, iako se niko u njihovoj porodici nije bavio glumom niti umetnošću. Diplomirala je glumu 1985 godine na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Milenka Maričića.

U Aleksincu je nisu zaboravili iako je nakon smrti roditelja odlučila da proda porodičnu nekretninu te se posle toga u ovaj grad nije vraćala.

Foto: ATA images/A. Ahel

 

 

Svi se ponose njihovom sugrađankom koja je zbog neospornog talenta, ali i marljivog rada postala jedna od omiljenih glumica sa ovih prostora te će se njene replike godinama prepričavati.

Danas je dom Olge Odanović i Peleta veća, prostranija i lepo uređena nekretnina bliža centru, a zgrada u kojoj je odrasla glumica još uvek je jedna od najlepših u centru Aleksinca.

Detalje njenog odrastanja izneli su njeni sugrađani u emisiji "Metar moga sela", koji su otkrili da je dok joj je mama bila živa, dolazila sa suprugom u Aleksinac, veoma često, kako bi sa majkom prošetala gradom i brinula o njoj.

(Espreso)

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