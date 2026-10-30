Novo TV lice RTV Pink, voditeljka Kristina Iglendža, otkrila je kako je izgledao njen prvi razgovor sa Milicom i Željkom Mitrović, u kakvim je odnosima sa kolegom Predragom Sarapom, ali i kakva je situacija sa Jovanom Jeremić.

Foto: TV Pink printskrin

- Sa Željkom i Milicom sam se dogovorila bukvalno posle prvog razgovora. Dali su mi ponudu, a ja sam želela da radim jutarnji program. Odmah su prepoznali šta želim, bez da sam im to tražila, i za dva minuta smo sklopili saradnju. Jako sam zadovoljna, osećam se dobrodošlo i kao da sam među svojima. Za Pink i ljude koji tamo rade imam samo reči u superlativu - rekla je voditeljka.

O Sarapi

Kristina Iglendža Jutarnji program vodi sa kolegom Predragom Sarapom, a kako ističe, privatno i poslovno se odlično slažu jer su poreklom iz istih krajeva. Foto: TV Pink printskrin

- Sarapa i ja jako lepo sarađujemo. Poreklom smo iz istih krajeva, iz Krajine, i uklopili smo se temperamentom. On je jedan gospodin i džentlmen. Od prvog dana nisam imala tremu. Rekao mi je da nema potrebe da pričamo jedno drugom kako treba da se radi, već je bitno da se "klikne", i kad klikneš, to ide prirodno. Ušli smo u posao kao da se znamo sto godina - otkrila je voditeljka.

"Taj dan je vraćen Sarapi"

Voditeljka se dotakla i navoda da je zamenila Jovanu Jeremić u terminu petkom, objasnivši da te tvrdnje nemaju veze sa istinom. Foto: TV Pink printskrin

- Jovana ima svoj termin vikendom, ona je specifična i ostavlja utisak zbog svoje autentične energije. I pre nego što sam ja došla, taj dan je bio vraćen Sarapi, tako da to apsolutno nema nikakve veze sa mnom. Jovana i ja se viđamo u firmi i lepo se pozdravimo. Znamo se odranije s druge televizije, uvek je bila korektna prema meni i maksimalno me je podržavala. Za nju stvarno ne mogu ništa loše da kažem - objasnila je Kristina.

Na Pinku "pljušte" otkazi i najavljuju se novi

Vlasnik "Pink Media Grupe", Željko Mitrović, saopštio je juče da mu je ovaj 29. oktobar jedan od najtežih dana u životu.

Kako je naveo na društvenoj mreži Instagram, 150 ljudi je ostalo bez posla, a moraće da otpusti još oko 1.000 ljudi.

Foto: F.S./ATAImages, Jutjub printskrin/TVmasterNS

- Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla, otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se dragi prijatelji u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žeks - napisao je Željko Mitrović.

(Nportal/Mondo)

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