Pre nego što je započeo bračni život sa Milicom Mitrović, Željko Mitrović bio je u braku sa Sonjom Mitrović Hani sa kojom ima ćerku Sandru i sina Aleksandra.
U vreme njihove ljubavi, Hani je bila velika zvezda, a njen hit "Otkini bejbe" bio je među omiljenim pesmama u Srbiji. Ipak, danas Hani ne viđamo toliko često u javnosti, ali je sada njena i Željkova ćerka Sandra podelila prvu fotografiju majke na svom nalogu na Instagramu i pokazala kako Hani izgleda danas.
NJih dve su uživale na zajedničkoj večeri, a sudeći po osmesima na njihovim licima, definitivno uživaju u zajedničkim porodičnim trenucima.
- Večera sa mamom - kratko je Sandra opisala objavljenu fotografiju.
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Sonja je i danas ostala verna svom izgledu, a sa bivšim suprugom i njegovom porodicom je u dobrim odnosima.
Iako su bivši partneri, odnosi između njih ostali su perfektni, te tako nema sujete i tenzije. Tome svedoči i Željkovo javno obraćanje bivšoj ženi, koje joj je ove godine uputio povodom njenog rođendana tako što je zajedno sa svojim bendom otpevao pesmu, istakavši da mu je Sonja spasila život.