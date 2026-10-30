Nakon velikih kadrovskih promena i smena u informativnoj redakciji Radio-televizije Srbije, gledaoce Jutarnjeg programa danas je na ekranu dočekalo novo lice. Emisiju je od 5.55 časova vodila Sunčica Maksimović.

Ona je publici Javnog servisa već dobro poznata, pre svega kao dugogodišnje zaštitno lice emisije "Porodične priče". Foto: RTS printskrin

Podsetimo, novi v. d. glavnog urednika Informativnog programa RTS-a Borivoja Uskokovića je razrešio dužnosti Zorana Stanojevića, dosadašnjeg urednika internet portala i prepoznatljivog voditelja jutarnjeg termina.

Podsetimo, na sajtu RTS-a objavljeno je da je došlo do smene na nekoliko ključnih uredničkih pozicija. Pored Stanojevića, sa funkcija su razrešeni urednica dopisništva Vesna Šiljegović, urednica regiona Nikolina Rakić, urednik emisije "Oko" Gorislav Papić, kao i urednica redakcije za dijasporu Suzana Gvozdenović.

(Mondo)

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