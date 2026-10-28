Voditeljka Dnevnika RTS-a Ivanka Ristovski doživela je tešku životnu tragediju kada joj je u 53. godini iznenada preminuo suprug Aleksandar Saša Ristovski, svega dva dana nakon smrti njene majke.

Dva udarca u svega dva dana

Prepoznatljivo TV lice informativnog programa Radio-televizije Srbije, Ivanka Ristovski, suočila se sa najtežim životnim trenucima kada je ostala bez supruga Aleksandra Saše Ristovsko*, koji je iznenada preminuo 10. januara u 53. godini života. Ova tragična vest zadesila je porodicu samo dva dana nakon što je voditeljka pretrpela još jedan velik gubitak – smrt svoje majke na samom početku januara. 

Ivanka je tokom čitave karijere svoj privatni život i brak sa Sašom vešto skrivala od očiju javnosti. U skladnom braku dobili su dvoje dece, sina Filipa i ćerku Nataliju. Uprkos tome što je svakodnevno prisutna u domovima gledalaca širom Srbije, spikerka Dnevnika nikada nije eksponirala svoje najbliže u medijima.

FOTO: Printskrin Jutjub rts

 

"Ko se daje bezrezervno, umori se..."

U retkom osvrtu na svoj porodični i privatni život, Ivanka je otkrila koliko je truda i energije uložila kako njeni najbliži ne bi trpeli zbog prirode televizijskog posla. 

"Ja sam se zaista svojski trudila da u mojoj porodici 'ne trpe' zbog prirode mog posla, otuda i toliko jurcanja. Ukoliko ozbiljno i odgovorno shvatate svaku ulogu koju imate - i majke i zaposlene žene i supruge, onda nije lako, ali nema druge. 'Život živeti nije polje preći'. Važno je da vidiš smisao svega što radiš i za šta se boriš... Ko se štedi, verujem da učinak nije tako dobar, a ko se daje bezrezervno, umori se, ali 'c'est la vie'", istakla je Ivanka jednom prilikom. 

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Ona je naglasila da su joj emocije i porodica uvek bili na prvom mestu. 

Pre odlaska na službena putovanja redovno je pripremala ručak za porodicu unapred, a rad vikendom nadoknađivala je slobodnim danima kako bi sačuvala bliskost sa svojom decom i suprugom. 

Kako je sama istakla, ljubav i dobre emocije uvek su joj bile najbolji vetar u leđa i lična formula uspeha. 

Od profesorke književnosti do spikerke Dnevnika

Zanimljivo je da novinarstvo nije bilo Ivankin san od malih nogu. Po obrazovanju je profesor književnosti, a na Radio-televiziju Srbije primljena je nakon audicije. Na samom početku karijere bavila se temama iz oblasti kulture, obrazovanja i roditeljstva, usmeravajući pažnju na fenomene savremene porodice. Iako je rad u živom programu uvek zahtevan, voditeljka je otkrila da joj je najteži i najstresniji dan u karijeri bio 3. maj, kada se dogodila tragedija u OŠ "Vladislav Ribnikar". 

FOTO: Printskrin Jutjub rts

 

U studio je ušla pre 11 časova sa šturoj informacijom da je učenik povredio decu, a tokom programa uživo pristizale su šokantne i potresne vesti koje su potresle čitavu naciju. 

"Današnja žena je izabrala da bude hajduk"

Govoreći o izazovima sa kojima se suočavaju savremene žene koje balansiraju između karijere i doma, Ivanka je slikovito opisala pritisak svakodnevice: 

"Današnja žena je izabrala da bude hajduk. Sećate se stihova: 'Stići i uteći i na strašnom mestu postojati'? Žena ima mnogo uloga - da bude dobar radnik, da napreduje, ali i da bude majka, supruga i ćerka... Taj konstantni pritisak i zahtevnost svih tih uloga je iscrpljujući". 

Van televizijskih studija i otmenih odela u kojima je viđamo na ekranu, Ivanka privatno ne nosi odela, ali obožava štikle u kojima bez problema uspeva da obavlja sve svakodnevne obaveze. 

Slobodno vreme najradije provodi u šetnji, obilasku beogradskih galerija, pozorištu i u smehu i druženju sa dragim ljudima, uvek birajući harmoniju i lepotu u malim stvarima.

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