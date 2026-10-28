Iako je na muzičkoj sceni prisutna duže od pola veka i sebi je obezbedila finansijsku stabilnost, pevačica Neda Ukraden jasno ističe da o odlasku u penziju uopšte ne razmišlja.

Poznato je da je pevačica Neda Ukraden pametno uložila novac zarađen tokom karijere. Neda je u potpunosti renovirala svoju rodnu kuću u Imotskom, a u blizini je izgradila i luksuznu vilu sa pet zvezdica koju tokom letnjih meseci izdaje turistima.

Foto: ATA images A.A.

 

Cene u ovoj vili dostižu i do 2.300 evra po noćenju, što joj tokom sezone donosi zaradu i do 60.000 evra, čak i bez pevačkih angažmana.

Uprkos velikom uspehu u privatnom biznisu i stabilnim finansijama, njen odgovor na pitanje o povlačenju i zasluženom odmoru potpuno je u njenom stilu i ne ostavlja mesta sumnji:

- Ma kakva penzija, ja bih to ukinula. Zabranila bih je - bila je izričita pevačica.

Foto: Antonio Ahel/ATAImages

 

Svoj oštar stav o povlačenju sa scene objasnila je željom da ostane aktivna i ne prepusti se svakodnevici.

- Ja ne znam šta će ljudi u penziji, ajde? Ma šta ćeš kući da gledaš ove crne ratove, ovaj jad i čemer, sve - poručila je Neda za In Magazin.

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