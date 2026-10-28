Pevač Hasan Dudić već duže vreme kuburi sa zdravstvenim problemima.

NJegove komšije progovorile su o njegovom stanju, ističući da mu teške alergije otežavaju kretanje. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Zbog toga postoje dani kada Hasan uopšte ne napušta svoju kuću kako se ne bi izlagao polenu.

- Hasan je divan komšija, neverovatan čovek i pravi dasa. Uvek se kulturno javi kada prođe, voli da popriča, takav je. Mnogo ga muče te alergije, nekad ne može da se kreće ali ne zato što ne može, već zato što mora da ostane unutra da se napolju ne bi izlagao polenu. Onda mu je još gore. Teško nam je da ga gledamo takvog, ali šta će. On je navikao, non stop ide kod lekara, svašta ga muči, ali je za svoje godine baš vitalan - rekla je komšinica za "Alo".

Pakao zbog kockarskog duga sina

Inače, osim gubitka zdravlja Hasan je prošao i kroz agoniju zbog sina jedinca, Mikija.

Miki je zbog kocke napravio stravične gubitke, a Hasan je istakao da mu je to odnelo godine života. Jednom prilikom Hasan je do detalja opisao kako je sve počelo i šta je sve morao da uradi da spasi dete od opasnih zelenaša. Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Srce će mi pući, sad ću vam reći kako sam doznao za to. Sedeli smo brat moj Šaban i ja, pili smo piće, zove me Zlata: "Hasane, dolazi kući, imamo problem". Ja uzimam taksi i odlazim. Govori mi Zlata da je počeo da se kocka i da duguje, ja mu kažem: "Nemoj to sine, tata je prošao sve". Nije me poslušao. Ispostavilo se da je Zlatina majka bila kockar, igrala je poker, dan pred smrt, povukao je gene na nju. Nisam znao da je toliko otišlo daleko, Šaban i ja smo za njega organizovali 3-4 koncerta, pa sam prodao kuću i dva lokala. Taj čovek kom sam prodao me uhvatio na emotivu, rekao mi je da ima četovoro dece, ja sam na decu slab. Od tog novca sam otplatio dug sav i ostalo mi je, nije on imao tad neki veliki dug 30-40.000. 75.000 mi je ostalo od kuće koja vredi 400.000 - priznao je ranije Hasan.

(Espreso)

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