Aleksandra Radović istakla je koliko su obrazovanje, kultura i znanje važni, posebno kada je reč o muzici i radu sa mladim talentima. Foto: ATA images/R. Z.

- Pinkove zvezde su totalni promašaj. Želela sam da tu negde napravim razliku i da pokažem mladim ljudima da je važno biti obrazovan, kulturan i da je važno o nekoj temi govoriti sa nekim predznanjem - poručila je pevačica, koja se potom osvrnula na škole pevanja kojih je danas sve više, ali i na ljude koji sebe predstavljaju kao mentore. FOTO: ATA M/M

- Kada pričamo o pevanju i o školi pevanja, mnogo je škola sada i mnogo ljudi sebi daje za pravo da nešto nazove školom ili da nazove sebe mentorom. Je l' smo mi zaboravili šta su mentori? Koja je njihova funkcija i gde se oni nalaze i u kojim ustanovama? Mnogo smo pomešali i pobrkali lončiće - govorila je Aleksandra Radović u podkastu "Sigurno mesto".

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