Radio-televizija Srbije priprema veliki dokumentarni serijal o pokojnoj Marini Tucaković. U njemu će kroz nekoliko sezona njeni bliski prijatelji i saradnici govoriti o njoj i njenom radu, tokom kog je napisala neke od najvećih hitova u našoj muzici. Foto: ATA images/A. Ahel

Jedna od onih koji će govoriti u dokumentarcu, i to na direktan poziv čelnika zabavnog programa RTS, jeste i Jelena Karleuša.

Ovu informaciju potvrdila je i sama Jelena Karleuša.

"Čelnici RTS i tog njihovog zabavnog programa zvali su me da učestvujem u snimanju dokumentarnog serijala o pokojnoj Marini Tucaković. Tako da je to jedan dobar pomak u odnosima između RTS i mene. Postoji mnogo toga što ja nisam ispričala o Marini. I dan-danas čuvam njene poruke u telefonu i sve ono što možda nije za medije. Možda će biti interesantno da kažem to u dokumentarcu, da se otkrije ta njena privatna strana i naš privatni odnos", rekla je Jelena za Kurir i nastavila: Foto: Antonio Ahel/ATA images

"Urednica RTS, kad me je zvala, rekla je da taj dokumentarac ne može da prođe bez mene. Mi smo sarađivale 30 godina i sve najveće hitove mi je napravila ona. I privatno smo bile jako dobre prijateljice, ona je bila dobar prijatelj i s mojom majkom, u isto vreme su se borile s kancerom, u sličnom periodu su izgubile život. U kratkom roku sam ostala bez majke i bez nekoga ko mi je napravio celu karijeru, a to je Marina".

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