Jelena Karleuša konačno je priznala svoja osećanja prema svom novom dečku Aleksandru Ševu.

Pop zvezda je uz fotografiju koja pokazuje da je viralni snimak na kome se ljubi sa 25 godina mlađim manekenom na promociji novog albuma Seke Aleksić, za jedan dan prikupio 3.5 miliona pregleda, podelila i zanimljiv opis. Foto: Fejsbuk printskrin/Jelena Karleuša

- Ono što me raduje je što je čitav Balkan želeo da vidi nešto lepo, poljubac, lepe ljude, lepu emociju... Svima se smučila negativa i mrak. Kada jedan poljubac prodrma region, znači da je vreme za ljubav - napisala je JK na svojim društvenim mrežama.

Ljubav će možda promeniti sve … https://t.co/inODsLZFtz — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 23, 2026

Podsetimo, najviše pažnje na žurki Seke Aleksić privukao je dolazak Jelene Karleuše i Aleksandra Ševa.

Pop diva se na promociji pojavila u izdanju koje nikog nije ostavilo ravnodušnim - u ruci je imala čuvenu "ermes birkin" tašnu s brojem 1!

Jelena je ovom prilikom rešila i da ozvaniči vezu sa Ševom. Oni su se u klubu u kom je održana promocija prilično opustili, pa su sve vreme prisno ćaskali i opuštali se uz muziku, a u jednom trenutku došlo je i do intimnog poljupca. Iako su oboje videli da ih kamera snima, to ih nije sprečilo da razmene nežnosti pred svima.

I love it https://t.co/ykoYxMEnbG — Jelena Karleuša (@karlinbich) October 23, 2026

JK je nešto ranije istakla je da je trenutno jako srećna i zadovoljna.

- Moj ljubavni život je uvek intrigirao, bez obzira što nisam nikad ništa krila. Uvek sam pričala transparentno o svojim odlukama, pa makar to bile greške. Nikada se neću i nikada se nisam kajala zbog svojih odluka. Mogu da kažem da sam jako zadovoljna i srećna. A misteriozni gospodin nije misteriozan jer je iza kamere. Podrška mi je u teškom periodu, hvala mu za to. Svako ko je uz mene u najtežem trenutku je više od saradnika - izjavila je Karleuša za Pink.