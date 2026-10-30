Mitrović je naveo da mu je ovaj dan jedan od najtežih u životu, ističući da je sa knedlom u grlu morao da raspusti sve ansamble u Teatru Odeon, čime je 150 ljudi ostalo bez posla.

Foto: ATA images/A. Ahel

– Jedan od najtežih dana u mom životu, pun emocija, ljubavi, topline i razumevanja, raspustio sam sve ansamble u Teatru Odeon, 150 ljudi je ostalo bez posla. Otprilike u celom sistemu moraću da otpustim oko hiljadu ljudi, zapravo iz desetak kompanija koje još nisu stigle do "zelene grane". Vidimo se, dragi prijatelji, u nekim boljim vremenima! Voli vas vaš Žex – poručio je Mitrović.

Povodom njegove odluke oglasila se pevačica Jelena Karleuša koja je dala podršku Mitroviću. Foto: ATA images/A. Ahel

-Zeljko, molim te da budeš jak i da zajedno pokušamo ljudima da spasimo radna mesta! Znam da si razočaran, svi su, veruj mi! Narod je samo potpao pod uticaj ružnog i glupog hajpa, to se već sada menja iz sata u sat! Srbi su uvek napadali svoje najbolje, a posle ih slavili. Takvi smo. Veruj mi, nema predaje - glasila je objava Karleuše na mreži x.

(Alo)

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