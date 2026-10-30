Pevačica Nataša Bekvalac poznata je po spontanosti i izjavama koje se godinama prepričavaju, a jedna od njih nastala je tokom televizijskog sukoba sa glumcem Sergejem Trifunovićem. Iako je od tada prošlo mnogo godina, njihov verbalni okršaj i čuvena replika i danas se pamte.

Foto: ATA images/A. Ahel

Sve se dogodilo tokom snimanja emisije "Hitorama" na MTV-ju, kada je Sergej bio voditelj, a Nataša gošća. Pevačica je trebalo da izvede pesmu "Čistija", a prilikom najave, koju je Sergej pročitao, pevačica je pobesnela.

"Ja neću ovakvu najavu", rekla je Nataša. Foto: ATA images/F. S.

"Zbog?", upitao je Sergej.

"Zbog da jedeš g**na", odbrusila je Bekvalčeva.

Gostujući u emisiji "Amidži šou", Nataša Bekvalac se prisetila upravo te situacije kada ju je Ognjen Amidžić upitao koje svoje izjave se najviše stidi.

"Pa stidim se zbog da jedeš go*na", priznala je pevačica i nasmejala sve u studiju.

"To je ušlo u anale", dodao je voditelj.

"Ušlo je, ali naravno da se stidim", zaključila je Nataša.

(Mondo)

BONUS VIDEO: