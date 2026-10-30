DŽek Nikolson, koji danas ima 89 godina, smatra se jednim od najvažnijih glumaca 20. veka i dobitnik je tri Oskara. Poslednjih godina retko se pojavljivao u javnosti, a sada je jasno da ne planira da se vrati pred kamere.

Majkl Daglas (82) govorio je o Nikolsonovom povlačenju u ponedeljak, u Svonsiju, rodnom gradu svoje supruge Ketrin Zite DŽouns, gde je promovisao svoje memoare pod nazivom One Helluva Ride. Foto: NBC/Planet/Profimedia

"Voleo bih da sam glumio sa DŽekom", rekao je Daglas publici. "On više ne snima. Dobro je, ali se povukao iz javnosti. To znam pouzdano."

Daglas je dodao da se i dalje povremeno viđaju.

"Sasvim je dobro. Provodi vreme kod kuće i šeta u papučama", objasnio je. "To se jednostavno dogodi. Zaslužio je. Potpuno ga razumem. Nekoliko je godina stariji od mene, ali shvatam njegovu odluku."

Kraj nagađanjima o povratku

Daglasove izjave suprotne su nadama koje je prošle godine izrazio reditelj DŽejms L. Bruks, sa kojim je Nikolson snimio svoj poslednji film, romantičnu komediju "Kako znaš" iz 2010. godine.

Nakon što se Nikolson neočekivano pojavio u publici na proslavi 50. godišnjice emisije Saturday Night Live, Bruks je za časopis People izjavio: Eugene Gologursky / Getty images / Profimedia

"Mislim da nije završio karijeru. Dobija scenarije, čita ih i siguran sam da ćemo ga ponovo gledati."

Ta nagađanja sada su prekinuta.

Postepeno povlačenje i legendarna karijera

Iako se nikada nije zvanično penzionisao, Nikolson je još 2013. godine za časopis Vanity Fair izjavio da više nema izraženu potrebu da bude prisutan u javnosti.

Godine 2017. trebalo je da glumi uz Kristen Vig u američkoj verziji nemačke komedije "Toni Erdmann", ali je odustao od projekta, koji na kraju nije ni realizovan.

U godinama koje su usledile viđan je samo povremeno, najčešće na utakmicama košarkaškog kluba Los Anđeles lejkers. Nikolson ima sezonsku ulaznicu za njihove utakmice još od 1970. godine. Foto: IFA Film/United Archives/Profimedia

Tako je 2023. godine fotografisan sa sinom Rejem, što je bilo njegovo prvo pojavljivanje u javnosti nakon više od dve godine.

Daglas je bio producent filma "Let iznad kukavičjeg gnezda" iz 1975. godine, za koji je Nikolson osvojio prvi od svoja tri Oskara.

NJegovu karijeru obeležile su i kultne uloge u filmovima "Goli u sedlu", "Kineska četvrt", "Isijavanje", "Vreme nežnosti", "Betmen", "Malo dobrih ljudi", "Bolje ne može" i "Pokojni".

(Kurir)

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